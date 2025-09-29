الدفاع المدني يطفئ "تريلة مشتعلة" في واسط

وقالت المديرية في في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقها تمكنت فجر هذا اليوم من السيطرة التامة على حادث حريق اندلع في عجلة نوع (تريلة) محملة بالمفروشات على الطريق الرابط بين جصان ودبوني".وأضافت ان "الفرق تعاملت مع الحادث من عدة محاور دون وقوع خسائر بشرية".ودعت المديرية "أصحاب العجلات الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتناء مطافئ الحريق لتفادي مثل هذه الحوادث، ويمكن الاتصال بالدفاع المدني عن طريق رقم الطوارئ (911).".