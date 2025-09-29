اليوم.. الشرطة يواجه الغرافة القطري في قمة مرتقبة بدوري أبطال آسيا للنخبة

وواصل القيثارة تحضيراته في أجواء حماسية يسودها الإصرار والعزيمة، على أمل العودة بنتيجة إيجابية تضعه في موقع مميز على خارطة المنافسة في مجموعته القوية، وترسخ حضوره المشرّف في البطولة القارية.ويعاني ممثل الكرة العراقية من غيابات مؤثرة، أبرزها المحترف البرازيلي موسيس الذي تعرّض لإصابة قوية في مباراة ، إلى جانب غياب المهاجم بداعي الإصابة في العضلة الخلفية، فضلاً عن عدم التحاق اللاعب بالوفد نتيجة وعكة صحية مفاجئة.من جانبه، أكد المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأحد، "قدرة فريقه على مجاراة كبار القارة بأسلوب لعب منظم وروح عالية وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، بما يعزز حظوظه في مشوار البطولة"، مشيراً إلى أن "التعادل في الجولة الافتتاحية أمام السد كان نتيجة جيدة عكست الأداء المتوازن الذي قدّمه اللاعبون ونال استحسان المتابعين".وأضاف قائلاً: "جئنا إلى قطر من أجل فرض شخصيتنا وإظهار أسلوبنا الجماعي. نحن نعلم أن فريق كبير نحترمه، لكننا سنلعب من أجل الفوز رغم الغيابات المؤثرة"، مبيناً أنه "درس بدقة عناصر القوة والضعف في صفوف الغرافة، الذي يمتاز بامتلاكه مجموعة من اللاعبين المهاريين أصحاب الحلول الفردية".وأوضح المدرب أنه "وضع الخطط والحلول المناسبة لإيقاف مفاتيح لعب المنافس، والجميع مصمم على إحراز نتيجة إيجابية خارج القواعد وتقديم الشرطة بالشكل الذي يليق بمكانته كفريق يمتلك أسلوب لعب مميز يختلف به عن بقية الفرق المنافسة".من جهته، أعرب اللاعب عن جاهزية الفريق لخوض اللقاء، مؤكداً أن "فريق الشرطة سيكون منافساً عنيداً لجميع الفرق التي سيواجهها، سواء داخل أو خارجها"، مشيراً إلى أن "النسخة الحالية من الفريق تختلف كثيراً عن سابقتها، إذ يتمتع الشرطة هذا الموسم بقدرات فنية وتكتيكية أعلى تؤهله للمنافسة بقوة مع الآخرين".