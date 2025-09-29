السر الخفي وراء تألق رونالدو في الجولات الأخيرة

ووفقا لبرنامج " " فقد أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النصر بدوري المحترفين السعودي برصيد 78 هدفا متجاوزا نجم الفريق السابق عبدالرزاق الذي سجل 77 هدفا.ويفصل رونالدو 25 هدفاً فقط عن الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الذي يتصدر قائمة هدافي النصر في بـ103 أهداف.وكان النصر حقق فوزا ثمينا على الاتحاد بهدفين دون رد سجلهما وكريستيانو رونالدو لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.وينتظر النصر مواجهة مهمة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 ضد العراقي يوم الأربعاء المقبل بعد أن حقق كلاهما الفوز في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.