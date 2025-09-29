خلفاً للوران بلان.. تشافي هيرنانديز مرشح لتدريب الاتحاد السعودي

– رياضة



عاد اسم ليتصدر المشهد التدريبي العالمي، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن دخوله ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب ، خلفًا لمدربه الفرنسي الذي أُقيل مؤخرًا.





ورغم ذلك، فإن مجرد طرح اسم الإسباني كخيار محتمل أعاد تسليط الأضواء عليه في أوروبا والشرق الأوسط، وسط ترقب لما سيكون عليه مستقبله التدريبي بعد فترة من التوقف.



الاتحاد يملك مشروعاً طموحاً ويبحث عن قائد

إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع مدرب قادر على قيادة مشروع متوسط إلى طويل الأمد، ويعد تشـافي من أبرز الأسماء المطروحة نظراً لخبرته في أعلى مستويات اللعبة، فضلاً عن أسلوبه التكتيكي القائم على الاستحواذ والكرة الهجومية، وهو ما يتماشى مع طموحات "العميد" لتعزيز مكانته قارياً ودولياً.



رغم ذلك، لا يعد الخيار الوحيد على طاولة الإدارة، إذ تجري مفاوضات موازية مع عدد من المدربين البارزين من أوروبا وأمريكا الجنوبية، ما يجعل المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، ويؤجل أي إعلان رسمي حتى تتضح الصورة التعاقدية والرياضية بالكامل.



لماذا تشافي؟

إلى جانب ذلك، ينظر إلى الإسباني كمدرب صاحب فلسفة واضحة ومشروع كروي متكامل، وهو ما يتماشى مع سعي النادي لتعزيز هويته الكروية على المستويين المحلي والدولي، كما أن التعاقد معه سيكون له صدى إعلامي واسع، وقد يسهم في جذب المزيد من النجوم العالميين إلى صفوف الفريق.



محطة جديدة.. وفرصة أمام تشافي لإثبات الذات

العودة إلى الخطوط الفنية من بوابة الدوري السعودي تمثل لتشافي تحدياً جديداً خارج حدود القارة الأوروبية، وفرصة لتعزيز اسمه في سوق التدريب العالمي وتشير التقارير إلى أن مستعد لتقديم عقد يمتد لأربع سنوات، في دلالة على الرغبة في بناء مشروع مستقر وطويل الأمد.



هذا التوجه يعكس طموحات الإدارة في إعادة الفريق إلى الواجهة بعد تذبذب نتائجه مؤخراً، وبعث رسالة واضحة للمنافسين مفادها أن الاتحاد قادم بقوة.



المنافسة محتدمة.. والقرار لم يحسم بعد

رغم الأحاديث المتزايدة عن مفاوضات متقدمة مع تشافي، لم تُحسم الأمور بعد، وإدارة الاتحاد لا تزال تدرس عدة خيارات، إدراكاً منها لأهمية هذا القرار الفني، خاصة في ظل تطلعات الجماهير لرؤية الفريق يعود إلى منصات التتويج.



وفي المقابل، فإن تشافي نفسه أمام قرار مفصلي، إذ سيشكل انتقاله إلى الدوري السعودي محطة غير تقليدية في مسيرته، لكنه قد يحمل له فرصًا كبيرة لإثبات قدراته في بيئة كروية متغيرة وسريعة النمو.