تضمنت مفاجآت.. إعلان قائمة المنتخب السعودي لمواجهة العراق في الملحق الآسيوي

ويخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا في الثامن من أكتوبر المقبل، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب في 14 من ذات الشهر، وستقام المباراتان على ملعب عبد الله الرياضية بجدة.وضمت القائمة التي أعلنها رينارد 27 لاعبا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود ، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، ، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر ، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبد الله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، ، الصحفي، صالح أبو الشامات، عبد العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.وشهدت قائمة الأخضر السعودي عددا من المفاجآت، خاصة في الدفاع، بعدما اختار رينارد استبعاد أصحاب الخبرة أمثال علي لاجامي وعبد الإله العمري وعلي البليهي، مع استدعاء وجوه جديدة، كذكري وسليمان.وتضم قائمة منتخب ، ثنائي محترف في أوروبا، هما سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي ومهند آل سعد مع لوزان السويسري.وكان المنتخب السعودي تأهل إلى الدور الرابع من تصفيات 2026، بعد فشل كتيبة رينارد في التأهل إلى المونديال مباشرة من الدور الثالث، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة "ج"، برصيد 13 نقطة، فيما تأهل منتخبا وأستراليا عن المجموعة.وطبقا لنظام الدور الرابع، الذي يقام من مجموعتين، فإن متصدر كل مجموعة يحجز بطاقة الصعود إلى كأس العالم، فيما يتأهل الوصيفان إلى الدور الخامس، للمشاركة في الملحق العالمي.ويشارك المنتخب السعودي في ، برفقة منتخبي العراق وإندونيسيا، بينما تضم منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان.