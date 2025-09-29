تضمنت مفاجآت.. إعلان قائمة المنتخب السعودي لمواجهة العراق في الملحق الآسيوي

ويخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا في الثامن من أكتوبر المقبل، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق
في 14 من ذات الشهر، وستقام المباراتان على ملعب مدينة الملك
عبد الله الرياضية بجدة.
وضمت القائمة التي أعلنها رينارد 27 لاعبا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبد الرحمن
الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبد الحميد
، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان
، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري
، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبد الله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري
، مروان
الصحفي، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن
العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.
وشهدت قائمة الأخضر السعودي عددا من المفاجآت، خاصة في الدفاع، بعدما اختار رينارد استبعاد أصحاب الخبرة أمثال علي لاجامي وعبد الإله العمري وعلي البليهي، مع استدعاء وجوه جديدة، كذكري وسليمان.
وتضم قائمة منتخب السعودية
، ثنائي محترف في أوروبا، هما سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي ومهند آل سعد مع لوزان السويسري.
وكان المنتخب السعودي تأهل إلى الدور الرابع من تصفيات كأس العالم
2026، بعد فشل كتيبة رينارد في التأهل إلى المونديال مباشرة من الدور الثالث، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة "ج"، برصيد 13 نقطة، فيما تأهل منتخبا اليابان
وأستراليا عن المجموعة.
وطبقا لنظام الدور الرابع، الذي يقام من مجموعتين، فإن متصدر كل مجموعة يحجز بطاقة الصعود إلى كأس العالم، فيما يتأهل الوصيفان إلى الدور الخامس، للمشاركة في الملحق العالمي.
ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثانية
، برفقة منتخبي العراق وإندونيسيا، بينما تضم المجموعة الأولى
منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان.