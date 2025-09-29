البطاقة الخضراء تنقذ المغرب أمام إسبانيا في مونديال الشباب

ويمنح النظام الجديد المدربين الرئيسيين حق الطعن في قرارات الحكام وطلب مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، بحد أقصى مرتين لكل فريق في المباراة الواحدة.ويتم ذلك من خلال رفع "كارت أخضر" خاص، يشير إلى رغبة الفريق في استئناف القرار.ويهدف " " من هذا الإجراء إلى تقليل الجدل حول الأخطاء التحكيمية وتعزيز الشفافية والإنصاف داخل الملعب.وفي الدقيقة 78 من المباراة التي جمعت بين وإسبانيا صباح اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة المقامة في تشيلي، منح الحكم ركلة جزاء لإسبانيا، لكن المدرب محمد واهبي تدخل فورا ورفع "الكارت الأخضر".وبعد مراجعة الفيديو، ألغى الحكم قراره، وبدلا من احتساب الركلة، قام بإنذار اللاعب الإسباني بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء.وأكد " " أن "الكارت الأخضر" سيستمر في الاختبار طوال منافسات مونديال الشباب، مع إمكانية تعميمه على بطولات أخرى في حال أثبت نجاحه.وحقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بنتيجة 2–0، ليتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبا والمكسيك المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 2–2.ويستعد أشبال المدرب وهبي لمواجهة حاسمة ومرتقبة ضد منتخب البرازيل الأربعاء المقبل.