تحذير لنادي الشرطة العراقي

وذكر بيان للجنة، انه "اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، لمناقشةِ تقريرِ مباراة ناديي الشرطة ودهوك ضمن للموسم 2025-2026 التي انتهت بفوز الشرطة (2-0)، والمقامة على أديم ملعبِ ، إذ ذكر في تقريره (تأخر انطلاق المباراة لمدة دقيقتين، وذلك لعدم جلب كرة اللعب وتهيئتها في المكان المخصص من قبل الفريق المستضيف، حيث لم يكن هناك منسقٌ لفريق لتهيئةِ الأمور اللوجستية معنا، ومع مسؤول المباراة، رغم تأكيدنا على ذلك مع الملاك الإداري لنادي الشرطة)".وأضاف البيان، "عليه ولما تقدم قررت اللجنة: توجيه عقوبة التحذير الى نادي الشرطة استنادًا لأحكام المادة (13) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026 ، وفي حالةِ تكرار المخالفة سوف تطبقُ أحكام المادة (59-2) من اللائحة المذكورة آنفًا. وصدر القرارُ باتفاقِ الآراء غير قابلٍ للاستئناف".