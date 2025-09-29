تأجيل مواجهة فالنسيا وأوفييدو في الدوري الإسباني

وذكرت أن "القرار تم اتخاذه بتأجيل المباراة بعد تحذير بشأن سقوط أمطار وإمكانية وجود فيضان في المنطقة".وأوضحت أن "المباراة ستقام غدا الثلاثاء في حال كون الطقس مناسبا، وذلك من أجل سلامة جميع الأطراف".وقبل أقل من عام تم تأجيل العديد من مباريات بسبب الفيضان الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص في المنطقة.ويحتل فالنسيا المركز الثاني عشر في ترتيب بعدما حقق فوزين وتعادلين وتعرض لهزيمتين، فيما يحتل ، الصاعد هذا الموسم، المركز قبل الأخير بفوز واحد وخمس هزائم.