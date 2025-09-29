قرار للفيفا يهدد تأهل جنوب أفريقيا لنهائيات المونديال

وأعلن " " اليوم الاثنين، أن وجدت أن جنوب إفريقيا ارتكبت مخالفة بإشراك لاعب الوسط تيبوهو موكوينا في الفوز 2-0 على في مارس الماضي، رغم أنه كان يجب أن يغيب عن المباراة بسبب حصوله على إنذارين في مباريات سابقة ضمن المجموعة الثالثة.وتم اعتبار ليسوتو فائزة بنتيجة 3-0، وتم خصم ثلاث نقاط من جنوب إفريقيا.وبعدما فقدت النقاط الثلاث، خسرت جنوب إفريقيا أيضا صدارة المجموعة الثالثة، وباتت تتخلف عن بنين بفارق الأهداف، حيث يتساوى المنتخبان برصيد 14 نقطة لكل منهما.في المقابل، انتعشت آمال نيجيريا في التأهل، إذ تحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بـ11 نقطة، فيما بقي منتخب ليسوتو في المركز الخامس وتبقى فرصه في التأهل لكأس العالم شبه منعدمة.وتتبقى جولتان على نهاية التصفيات، حيث متصدر المجموعة الثالثة مباشرة إلى 2026 بينما قد يحصل صاحب المركز الثاني على فرصة لخوض الملحق.