باريس سان جيرمان يعثر على بديل حكيمي

وبعد صيف اتسم بحذر غير معتاد في سوق الانتقالات، يدرك ولويس إنريكي أنه سيكون من المستحيل تكرار نفس الخطأ هذا .ومن بين الأولويات: تجنيد لاعب ظهير أيمن قادر على إراحة وتأمين موسم صعب بالفعل.وفي الصيف الماضي، اتبع استراتيجية حذرة، وكان ريناتو مارين ولوكاس شوفالييه وإيليا زابارني هم الثلاثة الوحيدون الذين انضموا إلى النادي، وهو خيار بدا منطقياً بالنظر إلى النجاحات التي حققها النادي في الموسم السابق.لكن هذا القرار انقلب على النادي، ويواجه ، الذي يحرص على الحفاظ على التوازن، اليوم سلسلة من الإصابات، وتفتقر المراكز إلى العمق وتزداد الانتقادات.