البث المباشر
واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
باريس سان جيرمان يعثر على بديل حكيمي

رياضة

2025-09-29 | 13:13
باريس سان جيرمان يعثر على بديل حكيمي
المصدر:
موقع كووورة
73 شوهد

يعمل باريس سان جيرمان خلف الكواليس لتعزيز فريقه الذي أضعفته الإصابات المتعددة.

وبعد صيف اتسم بحذر غير معتاد في سوق الانتقالات، يدرك لويس كامبوس ولويس إنريكي أنه سيكون من المستحيل تكرار نفس الخطأ هذا الشتاء.

ومن بين الأولويات: تجنيد لاعب ظهير أيمن قادر على إراحة أشرف حكيمي وتأمين موسم صعب بالفعل.

وفي الصيف الماضي، اتبع نادي باريس سان جيرمان استراتيجية حذرة، وكان ريناتو مارين ولوكاس شوفالييه وإيليا زابارني هم الثلاثة الوحيدون الذين انضموا إلى النادي، وهو خيار بدا منطقياً بالنظر إلى النجاحات التي حققها النادي في الموسم السابق.

لكن هذا القرار انقلب على النادي، ويواجه لويس إنريكي، الذي يحرص على الحفاظ على التوازن، اليوم سلسلة من الإصابات، وتفتقر المراكز إلى العمق وتزداد الانتقادات.
