واشنطن تكشف تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542331-638947658065424120.jpg
الشرطة يخسر أمام الغرافة في أبطال آسيا للنخبة
رياضة
2025-09-29 | 14:00
المصدر:
السومرية نيوز
116 شوهد
خسر فريق الشرطة العراقي، مساء الاثنين، أمام نظيره
الغرافة
القطري
في دوري أبطال
آسيا
للنخبة.
وانتهت المباراة التي جرت في
قطر
، بفوز
الغرافة
بهدفين نظيفين.
وسيلتقي الشرطة نظيره
الاتحاد السعودي
في العاصمة
بغداد
في 20 تشرين الأول المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
الشرطة
الغرافة
الاتحاد السعودي
العراق
الغراف
القطري
بغداد
سعود
آسيا
