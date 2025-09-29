رد رسمي على أنباء رحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي

وقد زعمت تقارير إعلامية أن نادي بقيادة مدربه الجديد ، وضع ضمن دائرة اهتماماته، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي لا يمانع في العودة إلى ، ولا سيما للعب مجددا تحت قيادة ، الذي سبق أن دربه في .وكتب رياض المزهر عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين: "لا صحة لما يتم تداوله حول مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم مع ، وما ينشر بهذا الشأن عار تماما من ".وأضاف: "ندعو جماهيرنا العزيزة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار النادي، ونؤكد أن الأخبار الرسمية المتعلقة بالاتحاد تعلن حصريا عبر قنواته المعتمدة".وكان بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 بعد انتهاء عقده مع ريال ، ومن المقرر أن يستمر عقده الحالي مع "العميد" حتى صيف 2026.ورغم رغبة إدارة نادي الاتحاد في تمديد بقائه لفترة أطول، فإن اللاعب لم يوافق بعد على تجديد عقده.وشارك النجم الفرنسي، البالغ من العمر 37 عاما، مع الاتحاد في 65 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 17 تمريرة حاسمة.