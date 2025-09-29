النصر السعودي يحسم أمر سفر رونالدو إلى العراق

ويلتقي النصر مع مضيفه العراقي بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال 2.وذكرت صحيفة "الرياضية" أن جيسوس استبعد من قائمة النصر لمواجهة الزوراء والتي ضمت جميع المحترفين الأجانب الآخرين.ويعد هذا هو الاستبعاد الثاني لرونالدو من المشاركة في البطولة القارية، حيث غاب أيضا عن المباراة الافتتاحية التي اكتسح فيها النصر ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة.وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق إلى أن غياب رونالدو عن المشاركة في مباريات النصر القارية يأتي بناء على قرار مشترك بين والمدرب ، وذلك ضمن اتفاق مسبق منذ بداية الموسم يهدف إلى إراحة "الدون" من المشاركة في عدد من مباريات البطولة الآسيوية الأدنى تصنيفا.