تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب " المركزي" مباراة فريقي وكيرات في خضم منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوربا.ويمتلك 3 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف بينما خسر كيرات على يد سبورتينغ بأربعة أهداف مقابل هدف.ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر يوم السبت الماضي في لقاء الديربي أمام بخمسة أهداف لهدفين في وفقد الصدارة إثر فوز برشلونة في اليوم التالي على بهدفين لهدف.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق المعلق .