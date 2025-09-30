نادي الزوراء يعلن تخفيض أسعار تذاكر دخول مباراة النصر السعودي



ـ رياضة



أعلن ، اليوم الثلاثاء، تخفيض أسعار تذاكر مباراة في دوري أبطال 2.





وذكر النادي في بيان: "تقرر تخفيض أسعار تذاكر الدخول لمباراة يوم غد الأربعاء". أسعار التذاكر ستكون كالآتي: -15 ألف دينار للمنطقة العادية -20 ألف دينار لمنطقة الـVIP