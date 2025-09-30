الصفحة الرئيسية
ماذا عن ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة
رياضة
2025-09-30 | 07:38
424 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشف
لويس إنريكي
،
المدير الفني
لفريق
باريس سان جيرمان
الفرنسي، عن القائمة التي استدعاها لمواجهة نظيره برشلونة الإسباني، ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة، نظيره
باريس سان جيرمان
، غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026.
قائمة
باريس
سان جيرمان
لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا
حراس المرمى:
لوكاس
شوفالييه، ماتفي سافونوف
خط الدفاع:
أشرف حكيمي
، لوكاس بيرالدو، إليا زاباراني،
لوكاس هيرنانديز
، نونو مينديز، باتشو.
وسط الملعب:
فابيان رويز
،
فيتينيا
،
لي كانج
إن، واير زايري إيمري، جواو نيفيز.
الهجوم: جونسالو
راموس
، مايولو،
برادلي
باركولا،
ماتياس
جانجيل، كوينتين ندانتو، مباي، إبراهيم مبايي، ريناتو مارين.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
باريس سان جيرمان يعثر على بديل حكيمي
13:13 | 2025-09-29
حادث مروع لـ مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي
04:36 | 2025-09-06
تصريح مثير من إنريكي حول مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة
09:51 | 2025-08-29
باريس سان جيرمان يدخل بقوة على خط التعاقد مع رودريغو
07:12 | 2025-08-07
ديمبلي
برشلونة
باريس
باريس سان جيرمان
لوكاس هيرنانديز
السومرية نيوز
المدير الفني
لويس إنريكي
فابيان رويز
سومرية نيوز
أشرف حكيمي
أرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد
08:09 | 2025-09-30
نادي الزوراء يعلن تخفيض أسعار تذاكر دخول مباراة النصر السعودي
06:43 | 2025-09-30
بالصور.. نادي النصر السعودي يصل إلى بغداد
06:38 | 2025-09-30
تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا
06:32 | 2025-09-30
النصر السعودي يحسم أمر سفر رونالدو إلى العراق
16:29 | 2025-09-29
رد رسمي على أنباء رحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي
14:15 | 2025-09-29
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
28.61%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
17.46%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
15.2%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
محليات
14.72%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
أمن
13.22%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
محليات
10.79%
12:30 | 2025-09-29
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
12:30 | 2025-09-29
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
02:01 | 2025-09-29
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
08:35 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
السماء تمطر رصاص.. نزاع عشائري جنوب ميسان
14:32 | 2025-09-27
لحظة فتح أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان بعد الاتفاق مع بغداد (فيديو)
11:33 | 2025-09-27
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
