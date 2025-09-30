ماذا عن ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة

ويستضيف برشلونة، نظيره ، غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026.قائمة لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروباحراس المرمى: شوفالييه، ماتفي سافونوفخط الدفاع: ، لوكاس بيرالدو، إليا زاباراني، ، نونو مينديز، باتشو.وسط الملعب: ، ، إن، واير زايري إيمري، جواو نيفيز.الهجوم: جونسالو ، مايولو، باركولا، جانجيل، كوينتين ندانتو، مباي، إبراهيم مبايي، ريناتو مارين.