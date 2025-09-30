أرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد

وقال في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن ساليبا وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي دون الكشف عن مدته.وأضاف: "انضم هذا المدافع الشاب (24 عاما) إلينا في يوليو 2019 وشارك منذ ذلك الحين في 140 مباراة في جميع المسابقات ليصبح ركيزة أساسية في خط دفاعنا".وكان عقد ساليبا ينتهي في يونيو 2027 لكن مع تزايد المخاوف بشأن إغراءات الذي يعاني بالفعل في محور الدفاع حسم آرسنال الأمور وأضاف 3 سنوات جديدة للمدافع الدولي الفرنسي.جدير بالذكر أن أرسنال قام بشراء المدافع البالغ من العمر 24 عاما من سانت إيتيان الفرنسي في صيف 2019 ثم أعير إلى الفريق نفسه لمدة موسم.وبعد ذلك تمت إعارة ساليبا إلى ناديي نيس وأولمبيك مارسيليا الفرنسيين قبل أن يبدأ مع أرسنال في 2022.