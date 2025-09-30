كونتي يحذر دي بروين: وقعت على الشخص الخطأ

وقال كونتي لقناة " " عشية المواجهة ضد سبورتينغ في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم: "من يعرفني يعلم جيداً موقفي تجاه إدارة (المجموعة)، وحيال بعض التصرفات".وتابع: "من لا يعرفني بمقدوره أن يخطئ. عليّ توضيح الموقف وتكرار بعض المفاهيم كي يتضح للجميع أني أقبل الخطأ الأول لكن ليس الثاني".ولم يُخفِ إحباطه بعد استبداله في الدقيقة الـ72 من مواجهة (1-2) على في المرحلة الخامسة من الدوري، فعاد إلى مقاعد البدلاء وهو يتذمر دون إلقاء التحية على مدربه.وبعد المباراة، تطرّق كونتي إلى الحادثة، فقال: "آمل أن يكون غضبه مرتبطاً بالنتيجة. إذا كان بسبب تبديله، فقد وقع على الشخص الخطأ".وفي المؤتمر الصحافي التقليدي عشية المباراة، بدا كونتي أكثر هدوءاً حين قال: "تم توضيح كل شيء وأغلق الملف".ووصل دي (34 عاماً) هذا الصيف من الإنجليزي، وقد سجل حتى الآن ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري.كانت عودته محبطة إلى لملاقاة سيتي في دوري الأبطال (0-2)، فبعد طرد زميله دي لورنتسو، خسر موقعه في الدقيقة الـ26 عندما اضطر كونتي إلى إعادة تنظيم دفاعه.