تحديد ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد خطة ترامب.. الأمم المتحدة تبدأ بالتخطيط لعملياتها في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحديد ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني

رياضة

2025-09-30 | 13:17
تحديد ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني
المصدر:
موقع كووورة
98 شوهد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة نظيره أولمبياكوس، يوم 21 تشرين الأول المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وأعلن "يويفا" عبر موقعه الرسمي، خوض برشلونة مباراة أولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.
 
ويواصل العمال عملهم لتلبية جميع متطلبات السلامة التي يفرضها مجلس مدينة برشلونة.
 
وجاء إعلان "يويفا" على الرغم من أن مكان إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة التاسعة من الليجا المقرر إقامتها بتاريخ 18 تشرين الأول غير معلوم.
 
ويشعر برشلونة بالتفاؤل بشأن إمكانية استضافة المباراة على أرضه، والتي ستكون العودة الأكثر ترقبًا من جانب الإدارة والجماهير، ومع ذلك، ذكرت رابطة الليجا، عبر موقعها الإلكتروني أن مكان المباراة سوف يُحدد لاحقًا.
 
الموقع نفسه أكد إقامة مباراة برشلونة أمام إلتشي في بطولة الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل على ملعب "كامب نو".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أشرف حكيمي يبعث رسالة تحذيرية الى لامين يامال
14:01 | 2025-09-30
كونتي يحذر دي بروين: وقعت على الشخص الخطأ
11:21 | 2025-09-30
أرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد
08:09 | 2025-09-30
ماذا عن ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة
07:38 | 2025-09-30
نادي الزوراء يعلن تخفيض أسعار تذاكر دخول مباراة النصر السعودي
06:43 | 2025-09-30
بالصور.. نادي النصر السعودي يصل إلى بغداد
06:38 | 2025-09-30
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
30.92%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
17.48%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
15.89%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم &quot;المحتوى الهابط&quot; الى &quot;المخل بالآداب العامة&quot;
14.62%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
11.9%
12:30 | 2025-09-29
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
12:30 | 2025-09-29
طقس العراق.. تشغيل التدفئة قد يبدأ في هذا الأسبوع وموعد محتمل لأول تساقط مطري
9.18%
02:15 | 2025-09-29
طقس العراق.. تشغيل التدفئة قد يبدأ في هذا الأسبوع وموعد محتمل لأول تساقط مطري
02:15 | 2025-09-29
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
Play
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
Play
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
Play
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
Play
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
Play
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
Play
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
02:01 | 2025-09-29
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
Play
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
08:35 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
Play
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
السماء تمطر رصاص.. نزاع عشائري جنوب ميسان
Play
السماء تمطر رصاص.. نزاع عشائري جنوب ميسان
14:32 | 2025-09-27
لحظة فتح أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان بعد الاتفاق مع بغداد (فيديو)
Play
لحظة فتح أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان بعد الاتفاق مع بغداد (فيديو)
11:33 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.