تحديد ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني

أعلن "يويفا" رسميًا، اليوم الثلاثاء، ملعب مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل برشلونة نظيره أولمبياكوس، يوم 21 تشرين الأول المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "يويفا" عبر موقعه الرسمي، خوض برشلونة مباراة أولمبياكوس في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سبوتيفاي "، وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

ويواصل العمال عملهم لتلبية جميع متطلبات السلامة التي يفرضها مجلس مدينة برشلونة.

وجاء إعلان "يويفا" على الرغم من أن مكان إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة التاسعة من الليجا المقرر إقامتها بتاريخ 18 تشرين الأول غير معلوم.

ويشعر برشلونة بالتفاؤل بشأن إمكانية استضافة المباراة على أرضه، والتي ستكون العودة الأكثر ترقبًا من جانب الإدارة والجماهير، ومع ذلك، ذكرت رابطة الليجا، عبر موقعها الإلكتروني أن مكان المباراة سوف يُحدد لاحقًا.

الموقع نفسه أكد إقامة مباراة برشلونة أمام إلتشي في ، والمقرر إقامتها في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل على ملعب "كامب نو".