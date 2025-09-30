أشرف حكيمي يبعث رسالة تحذيرية الى لامين يامال

وفي لقاء مرتقب، سيحل ضيفاً على برشلونة، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.وظهر في المؤتمر الصحفي للمباراة، ليتحدث عن ترتيبه بين المتنافسين على 2025، والمواجهة المرتقبة أمام في ملعب " الأولمبي".وقال حكيمي: "مركزي السادس في ليس مخيباً للآمال، وأنا سعيد بأن أكون ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً في العالم".وأضاف: "نحن لم نغير أسلوب لعبنا ولن نغيره وسنواصل بذات الأسلوب ضد برشلونة، المدرب يقول ذلك دائماً، بغض النظر عن الخصم".وعن إعداد خطة دفاعية خاصة لإيقاف لامين، علَّق حكيمي: "تعلم أنه لن يلعب أمامي على جبهتي اليمنى، أعتقد أنه سيلعب ضد أفضل في العالم، نونو مينديز".وأكمل: "مينديز نجح في إيقاف يامال من قبل، كما فعل مع لاعبين آخرين، تكمن قوة فريقنا في مساعدة بعضنا البعض، لذا سنحاول تجنب المواجهات الفردية".وواصل: "أعتقد أن مفتاح الفوز يكمن في عدم تسرع الفريق، ستعتمد المباراة على تفاصيل صغيرة، وآمل أن يكون التوازن في صالحنا".وأشار النجم إلى تشابه أسلوب لعب مع برشلونة قائلاً: "كلانا لا نحب الركض خلف الكرة، وأعتقد أن مَن يمتلكها سيسيطر على مجريات اللعب، لا يجب أن نتسرع، من المهم أن نبدأ المباراة بشكل جيد".وعن رغبة برشلونة في الانتقام من خسارة المواجهات السابقة ضد باريس، أنهى حكيمي تصريحاته قائلاً: "لديّ ذكريات جميلة من آخر مرة أتينا فيها إلى هنا في برشلونة، ستكون مباراة صعبة ضد خصم بنفس أسلوب لعبنا، ستكون مباراة ممتعة للعب والمشاهدة".