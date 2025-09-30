الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
أشرف حكيمي يبعث رسالة تحذيرية الى لامين يامال
رياضة
2025-09-30 | 14:01
200 شوهد
وجه
المغربي
أشرف حكيمي
، ظهير أيمن
باريس سان جيرمان
، تحذيراً قوياً للإسباني
لامين يامال
قبل مواجهة برشلونة.
وفي لقاء مرتقب، سيحل
باريس سان جيرمان
ضيفاً على برشلونة، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وظهر
أشرف حكيمي
في المؤتمر الصحفي للمباراة، ليتحدث عن ترتيبه بين المتنافسين على
جائزة الكرة الذهبية
2025، والمواجهة المرتقبة أمام
البارسا
في ملعب "
لويس كومبانيس
الأولمبي".
وقال حكيمي: "مركزي السادس في
الكرة الذهبية
ليس مخيباً للآمال، وأنا سعيد بأن أكون ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً في العالم".
وأضاف: "نحن لم نغير أسلوب لعبنا ولن نغيره وسنواصل بذات الأسلوب ضد برشلونة، المدرب يقول ذلك دائماً، بغض النظر عن الخصم".
وعن إعداد خطة دفاعية خاصة لإيقاف لامين، علَّق حكيمي: "تعلم أنه لن يلعب أمامي على جبهتي اليمنى، أعتقد أنه سيلعب ضد أفضل
ظهير أيسر
في العالم، نونو مينديز".
وأكمل: "مينديز نجح في إيقاف يامال من قبل، كما فعل مع لاعبين آخرين، تكمن قوة فريقنا في مساعدة بعضنا البعض، لذا سنحاول تجنب المواجهات الفردية".
وواصل: "أعتقد أن مفتاح الفوز يكمن في عدم تسرع الفريق، ستعتمد المباراة على تفاصيل صغيرة، وآمل أن يكون التوازن في صالحنا".
وأشار النجم
المغربي
إلى تشابه أسلوب لعب
باريس
مع برشلونة قائلاً: "كلانا لا نحب الركض خلف الكرة، وأعتقد أن مَن يمتلكها سيسيطر على مجريات اللعب، لا يجب أن نتسرع، من المهم أن نبدأ المباراة بشكل جيد".
وعن رغبة برشلونة في الانتقام من خسارة المواجهات السابقة ضد باريس، أنهى حكيمي تصريحاته قائلاً: "لديّ ذكريات جميلة من آخر مرة أتينا فيها إلى هنا في برشلونة، ستكون مباراة صعبة ضد خصم بنفس أسلوب لعبنا، ستكون مباراة ممتعة للعب والمشاهدة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
أشرف حكيمي: مزاعم الاغتصاب أصعب موقف في حياتي
09:52 | 2025-09-25
لامين يامال يوجه رسالة مارتينيز بعد انتقاله للنصر السعودي
10:18 | 2025-08-10
كابوس "الاغتصاب" يلاحق أشرف حكيمي.. والاخير يؤكد على الابتزاز
14:33 | 2025-08-01
مصر.. نقابة المهن التمثيلية ترفض استقالة اشرف زكي
05:44 | 2025-09-26
حكيمي
لامين
جائزة الكرة الذهبية
باريس سان جيرمان
الكرة الذهبية
لويس كومبانيس
لامين يامال
أشرف حكيمي
سان جيرمان
أشرف حكيم
