بينها برشلونة والسيتي.. أبرز مواعيد مباريات دوري الأبطال اليوم



ـ رياضة



يقام اليوم الاربعاء عدد من المباريات المهمة ضمن المرحلة الثانية من دوري ابطال اوروبا.





وسيواجه في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي يواجه الفرنسي، فيما سيلتقي اتلتيك .



جدول بأبرز المباريات اليوم في دور أبطال أوروبا: وسيواجه في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي يواجه الفرنسي، فيما سيلتقي اتلتيك .جدول بأبرز المباريات اليوم في دور أبطال أوروبا: