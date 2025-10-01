اليوم.. الزوراء يرفع شعار التحدي أمام النصر السعودي الغائب عنه رونالدو

يدخل ممثل كرتنا بقيادة مدربه اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن افتتح بفوز ثمين خارج الديار على غوا بثنائية نظيفة، مما يضعه في وضع جيد لتعزيز انطلاقته وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى الفرق المشاركة.ومن المتوقع أن يعتمد على التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات السريعة، معوّلاً على عناصره الأساسية من أمثال الثنائي عبد الله نصيب ونزار الرشدان، بالإضافة إلى البحريني مهدي الحميدان، والكاميروني كلارنس بيتانغ، والنيجيري إبراهيم توميو، ومحمد قاسم، وحسن .وعلى الجانب الآخر تضم تشكيلة النصر ترسانة مميزة من اللاعبين على غرار جواو فيليكس، والمالي ساديو ماني، والإسباني إينيغو مارتينيز، والفرنسي كومان، والكرواتي بروزوفيتش، ويقود الفريق المدرب خورخي خيسوس، بينما شهدت القائمة غياب .ويعد هذا هو الاستبعاد الثاني لرونالدو من المشاركة في البطولة القارية، حيث غاب أيضاً عن المباراة الافتتاحية التي اكتسح فيها النصر ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة.وفي سياق متصل، عُقد أمس الثلاثاء المؤتمر الفني الخاص بمواجهة اليوم، حيث أكد مدرب النصر جيسوس أن قراره بإراحة النجم البرتغالي في بعض المباريات جاء بدافع فني بحت، يهدف إلى المحافظة على لياقته وتجنب تعرضه للإصابات، مشيراً إلى أن اللاعب الذي بلغ الأربعين عاماً بات يحتاج إلى إدارة دقيقة لجهده داخل المستطيل الأخضر.وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام الزوراء أن "كريستيانو رونالدو وجه معروف عالمياً والجميع يود ، لكنني قررت إراحته في هذا التوقيت من أجل مصلحته أولاً ومن أجل مصلحة الفريق ثانياً"، مؤكداً أن القرار لا يرتبط إلا بالجوانب الفنية.وأبدى مدرب النصر احترامه الكبير للزوراء، موضحاً: "سنواجه فريقاً يضم نخبة من لاعبي المنتخب العراقي، وهذا ما يجعل المباراة صعبة بكل تأكيد، لكننا في الوقت نفسه جاهزون لخوضها بكل قوة"، لافتاً إلى أنه "يدرك أن لاعبي الزوراء سيدخلون اللقاء بحماس مضاعف لمواجهتنا، وهذا سيمنح المباراة طابعاً خاصاً، إلا أننا حضرنا بشكل جيد ونثق بقدرتنا على تقديم الأداء المطلوب".من جانبه شدد مدرب الزوراء عبد الغني شهد على أن مواجهة النصر تمثل اختباراً قوياً وصعباً، إلا أن طموح فريقه يتمثل بتقديم أداء إيجابي يعكس صورة الكرة العراقية والسعي لمواصلة حصد النتائج المرضية في البطولة الآسيوية.وأضاف: "نحن نعلم قوة المنافس ونسعى لأن يكون لنا حضور إيجابي أمامهم، وهدفنا أن نستمر بتحقيق النتائج الجيدة في هذه البطولة".وتابع: "علينا التركيز والتفكير في البطولة الآسيوية، فطموحنا واضح وهو الانتقال إلى الدور الثاني. مباراة النصر لن تكون سهلة، فهو فريق عالٍ فنياً، لكن تحقيق نتيجة إيجابية أمام غوا الهندي منحنا انطلاقة جيدة"، مؤكداً ثقته بقدرة فريقه على مواصلة المشوار، مشيراً إلى أن لاعبيه مطالبون باللعب بروح عالية بعيداً عن الضغوط، موضحاً: "ندرك أننا قادرون على التواجد في الدور المقبل، لذلك أرجو من اللاعبين الاستمتاع بالمباراة، ونحن كجهاز فني نتحمل مسؤولية النتيجة سواء كانت إيجابية أم سلبية".وختم شهد حديثه قائلاً: "نثمّن كلمات مدرب النصر، لكننا نطمح للظفر بنقاط المباراة، وأي نتيجة أخرى لن تؤثر في مسارنا في البطولتين المحلية والآسيوية".