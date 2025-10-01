3 مكاسب لمنتخب العراق للناشئين رغم الخروج من كأس الخليج

وكان منتخب للناشئين قد تأهل إلى نصف نهائي ، بعد تصدره برصيد 7 نقاط، حيث تعادل مع وفاز على والسعودية.ورغم مغادرته للبطولة، قد نجح المنتخب العراقي في تحقيق 3 مكاسب مهمة من تجربته الخليجية، التي كانت صعبة من حيث التحضير والمشاركة.من بين أبرز المكاسب في هذه البطولة، هي أسلوب لعب المنتخب العراقي المبني على الكرات القصيرة والهجمات السريعة المرتدة، إضافة إلى تناقل الكرة بسلاسة بين الخطوط.هذا الأسلوب أبدع في تطبيقه المدرب الإسباني الشاب زاركو، الذي استعان به من رابطة "لا ليغا" ، حيث تم منحه الدعم الكامل لتشكيل فريق مميز يخدم مستقبل الكرة العراقية، وبالفعل أصبح للعراق اليوم فريقًا شابًا يلعب بأسلوب مميز، وبالتالي تم تأسيس جيل بأكمله على لعب الكرات القصيرة.يُعد اللاعب ، أحد أبرز مكاسب منتخب العراق للناشئين في البطولة الخليجية، إذ قدم مستويات رائعة ومميزة، جعلته محط أنظار العديد من الفرق العراقية.نجم فريق العراقي الواعد، نجح في تسجيل هدفين للعراق في مباراة البحرين وسجل هدفًا أيضًا في مباراة ، ليؤكد للجميع بأنه نجم الفريق الأول واللاعب الأبرز في البطولة، لذلك ستكون الأنظار متجهة صوبه بعد نهاية البطولة، وربما يقود هجوم مستقبلًا حال استمر بذات الحماس والعطاء.بعمر الـ17 عامًا فقط، يمتلك حارس المنتخب العراقي ، صفات مميزة، تنذر بأنه سيكون أحد الحراس المهمين في العراق بالسنوات القادمة، نظرًا لقدراته المذهلة.الحارس العراقي، رغم تلقيه 3 أهداف في 4 مباريات، أظهر إمكانيات كبيرة بعد تميزه بردة الفعل، والتمركز الصحيح، واللعب بالقدم، وهذه السمة الأخيرة تميزه عن أغلب الحراس في العراق، فالحارس الذي نشأ وترعرع في صفوف فريق الميناء، أصبح مشهورًا اليوم في بلاد ، وتنتظر المزيد منه في قادم المواعيد الكروية.جدير بالذكر أن الخسارة أمام المنتخب الإماراتي تُعد الأولى لمنتخب العراق للناشئين، الذي تعادل مع الكويت 1-1 وفاز على البحرين بنتيجة 2-0 فيما فاز على السعودية بنتيجة 2-1.