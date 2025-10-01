جدال حاد وتوتر داخل غرفة ريال مدريد

.. المهاجم البرازيلي لم يُخفِ غضبه من استبداله في أكثر من مباراة، مثل لقاء إسبانيول وألماتي، حيث ألقى زجاجة وأجرى نقاشًا متوترًا مع المدرب ، الذي قلل من أهمية الواقعة بتصريح مبهم... لاعب الوسط الأورغوياني بدوره لم يكن راضيًا عن جلوسه على الدكة ضد كايرات ، خصوصًا بعدما تدرب كظهير أيمن بديلًا لكارفاخال وترينت. ورغم اختياره للحديث أمام وسائل الإعلام قبل المباراة – وهو عادة مؤشر على مشاركته أساسيًا – فإن أبقاه خارج التشكيلة .فالفيردي ظهر منعزلًا أثناء الإحماء، مما اعتبر انعكاسًا لخيبة أمله. وتزداد مؤشرات التوتر مع تصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه لا يرغب باللعب كظهير، الأمر الذي يكشف عن فجوة في التفاهم بين المدرب ونائب القائد.وبحسب الصحيفة، فإن هذه التوترات تمثل خبرًا سيئًا لريال في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يحتاج الفريق إلى الانسجام أكثر من أي وقت مضى.