بمشاركة ميسي.. انتر ميامي يتلقى هزيمة كبيرة في الدوري الأمريكي

وواصل النجم صيامه التهديفي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أهدر عدة فرص محققة، أبرزها تسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 52 حين كانت النتيجة (1-3).ورغم ذلك، لا يزال ميسي في صدارة هدافي الدوري بـ24 هدفا، متقدما بهدف وحيد على دينيس بوانغا (لوس أنجلوس إف سي).زميله سجل هدفي الثاني والثالث، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة التي جمدت رصيده عند 56 نقطة في المركز الرابع بالمؤتمر الشرقي، مبتعدا بـ7 نقاط عن المتصدر ، قبل 3 جولات من نهاية المرحلة الأساسية.المدرب الأرجنتيني لم يتردد في الاعتراف بالمسؤولية، قائلا: "أنا من أتحمل مسؤولية الخسارة. فرطت في الشوط الأول بتكتيكات خاطئة، وأعتذر للاعبين والجماهير."رغم قسوة الخماسية، فإنها ليست أكبر خسارة في مسيرة ميسي، إذ سبق أن سقط مع برشلونة بنتيجة 2-8 أمام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، إضافة إلى هزائم برباعيات نظيفة أمام أتلتيك (2015)، (2017)، (2013) وليفربول (2019).