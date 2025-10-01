قبل مواجهة اليوم.. يامال يتحدى باريس سان جيرمان بصورة

ودائما ما يصرح قبل المباريات الكبرى عبر انستغرام، في تحدي خاص للاعب قبل المواجهة المرتقبة.وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر الحالي في لقاء وناري بينهم بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.