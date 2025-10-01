ضربة موجعة لليفربول بعد ساعات من سقوطه أمام غلطة سراي

وجاء إعلان سلوت بعد أن تعرض الحارس البرازيلي للإصابة وخرج من الملعب في المباراة التي خسرها أمام مضيفه التركي مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.وخسر ليفربول المباراة بهدف دون رد سجلها مهاجم غلطة سراي الدولي في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.ومنع أليسون هدفا ثانيا من دخول مرمى ليفربول بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.لكن حارس المرمى البرازيلي لم يتمكن من الاستمرار في اللعب بعد تصديه لمحاولة أوسيمين الثانية، مما دفع مدرب ليفربول إلى إشراك مامارداشفيلي في الدقيقة 56.وشوهد أليسون وهو يغادر ملعب "رامس بارك" بعد نهاية المباراة وهو يمشي بحذر.وقال سلوت عن الحارس البرازيلي الدولي: "عندما ركض بسرعة للخلف، شعر بشيء. علينا أن ننتظر".وأضاف: "لا يمكنني أن اقول ما الذي حدث، لأنني لست طبيبا، ولكن عندما يركض اللاعب للخلف، ويشعر بشيء، ثم يسقط على الأرض ولا يعود إلى الملعب، فهذا معناه عادة أنه يعاني من شيء ما، على عكس ما فعله اللاعبون الآخرون، الذين سقطوا 112 مرة وعادوا للعب وكأن شيئا لم يكن".وأكد المدرب الهولندي "في الاغلب لن يتمكن أليسون من المشاركة في مباراة السبت ضد ، هذا بنسبة 99.9 في المئة".