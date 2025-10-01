تركت قلبي وروحي في ريال مدريد.. بيان رسمي مثير من فالفيردي

وحقق فوزا ساحقا على مضيفه كيرات (5 ـ0) بفضل لنجمه ليواصل بدايته اللافتة في المسابقة الأوروبية، لكن مقابل الإشادة بالفوز الكبير للريال والأداء المذهل لمبابي، أُثير الجدل حول عدم مشاركة في المباراة وبقائه على دكة البدلاء.وراجت الكثير من الأخبار والتقارير حول رفض فالفيردي اللعب في الجهة اليمنى للدفاع وتمسكه بمركزه الأصلي في خط الوسط، وهو ما فجّر موجة من التفاعلات عبر منصات التواصل دفعت النجم الأروغواياني لنشر رد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".وأورد بيانا رسميا استنكر فيه التعليقات على منصات التواصل والتقارير الإعلامية التي نالت من سمعته وعلاقته بالفريق الملكي والمدرب .وقال اللاعب على منصة "إكس": "لقد قرأت عدة مقالات تضر بسمعتي، أعلم أنني قدمت مباريات سيئة، وأنا أدرك ذلك، أنا لا أختبئ وأهرب من النقد، بل أني أواجه الانتقادات مباشرة".وتابع فالفيردي: "أنا حزين حقاً، يمكن للناس أن يقولوا عني الكثير، ولكن تحت أي ظرف من الظروف لا يمكنهم القول إنني أرفض اللعب، لقد قدمت كل شيء وأكثر لهذا النادي، لقد لعبت وأنا مصاب بكسور ولم أشتكِ أبداً أو أطلب راحة".واختم نجم ريال بالحديث عن علاقته بمدربه ألونسو بعد رواج أخبار متضاربة عن توتر العلاقة بين الطرفين بعد الجدل حول مركزه المفضل.وأوضح: "لدي علاقة جيدة مع المدرب، مما يجعلني أشعر بالثقة الكافية لأخبره عن المركز الذي أفضله في الملعب، لكنني أوضحت دائمًا، دائمًا أنني متاح للأداء في أي مركز على الملعب".وقال: "لقد تركت قلبي وروحي في هذا النادي وسأستمر في فعل ذلك، حتى لو لم يكن ذلك كافيًا أحيانًا أو لم أكن ألعب كما أرغب وفي المكان الذي يراني فيه مدربي".وشارك فالفيردي، الذي بدأ الكروي مع الفريق الأول في 2017 ـ 2018، في 8 مباريات هذا الموسم مع ريال مدريد كان آخرها في الديربي أمام السبت الماضي في ، ولم يسجل أهدافا حتى الآن في الموسم الجديد.