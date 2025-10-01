"الخائن" يحضر قمة برشلونة وباريس سان جرمان

وأثار خبر حضور فيغو للمباراة، التي ستقام في برشلونة غضب جماهيري "البلوغرانا"، التي لا تزال متأثرة بانتقال الجناح الشهير إلى الغريم الإسباني عام 2000.لكن رئيس علق على حضور فيغو بالقول: "فيغو عضو في اليويفا ونكن له كامل الاحترام".وتابع: "كان لاعبا في برشلونة ونتذكر الأمسيات والليالي المجيدة التي منحنا إياها، ثم اتخذ قراره (بالرحيل إلى ريال مدريد)، لكن الحياة استمرت وتطورت".وأضاف : "فيغو عضو في اليويفا وسيستقبل بالاحترام الذي يستحقه"، وفقا لما نقلته صحيفة" " .وكان مشجعو برشلونة قد لقبوا فيغو بـ"الخائن" بعد انتقاله إلى الفريق الملكي سنة 2000، في واحدة من الصفقات التي هزت كرة القدم الإسبانية.وفي أول عودة له إلى ملعب " " كلاعب، استقبل فيغو بصافرات الاستهجان واللافتات المنتقدة، وألقي عليه رأس خنزير إلى أرضية الملعب.