تشكيلة برشلونة في مواجهة اليوم

– رياضة

تنشر نيوز، تشكيلة لمواجهة مساء اليوم الأربعاء.

وسيلتقي بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء الموافق 1 تشرين الاول الحالي في لقاء وناري بينهم بستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال أوروبا.

