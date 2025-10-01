انطلاق مباراة الزوراء والنصر في دوري أبطال آسيا

انطلقت قبل قليل، مباراة فريقي العراقي والنصر السعودي في .

وتأتي المباراة ضمن منافسات دوري أبطال 2. وكان فاز في مباراته السابقة أمام فريق غوا بهدفين نظيفين، بينما فاز فريق النصر على استقلال دوشنبه بخماسية.