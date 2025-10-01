الفيفا يرد على ترامب: كرة القدم أكبر من قادة العالم

وألمح الرئيس الأمريكي ، الأسبوع الماضي، إلى أنه قد يُعلن مدنًا "غير آمنة" لاستضافة التي ستُقام في صيف العام المقبل، ويُعدّل خطة الاستضافة المُفصلة التي أقرها " " 2022، وتشمل الخطة ملاعب الأمريكي (NFL) بالقرب من ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.وترتبط المدن الـ11 المستضيفة للبطولة في ، بالإضافة إلى ثلاث مدن في ومدينتين في كندا، بعقود مع ، الأمر الذي قد يواجه مشاكل لوجستية وقانونية كبيرة لإجراء تغييرات خلال الأشهر الثمانية التي تسبق انطلاق البطولة في 11 حزيران.وأكد فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد ، في المؤتمر للأعمال الرياضية في اليوم الأربعاء: "إنها بطولة تابعة للفيفا، وهي من اختصاص ، والفيفا يتخذ هذه القرارات".وأضاف: "هذه الرياضة أكبر من أي نقاش سياسي حالي، ومع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، كرة القدم أكبر منهم، وستتجاوز أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم، وهنا يكمن جمال لعبتنا، أنها أكبر من أي فرد وأكبر من أي دولة".وجاءت تعليقات الأسبوع الماضي ردًا على سؤال حول المدن المضيفة لكأس العالم والتي تعارض حملته على الهجرة والجريمة.وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي: "إذا اعتقدت أن الأمر ليس آمنًا، فسوف ننقله إلى مكان آخر، وأي مدينة تُشكّل خطرًا ولو بسيطًا على ، سنغير مكانها قليلًا، لكنني آمل ألا يحدث ذلك".وتعتمد كأس العالم والألعاب الأولمبية على حكومات الدول المضيفة على جميع المستويات في التزامات بمئات ملايين الدولارات تتعلق بالأمن ومعالجة التأشيرات وإنفاذ القانون.