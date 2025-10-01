النصر يتغلب على الزوراء في دوري أبطال آسيا

تغلب فريق ، مساء الأربعاء على نظيره العراقي في دوري أبطال 2.

وانتهت المباراة التي جرت في بهدفين نظيفين للنصر. وبهذه النتيجة يبلغ رصيد النصر ست نقاط، بينما تجمد رصيد عند ثلاث نقاط.