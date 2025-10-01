الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542547-638949462467965762.jpg
النصر يتغلب على الزوراء في دوري أبطال آسيا
رياضة
2025-10-01 | 16:09
المصدر:
السومرية نيوز
1,087 شوهد
تغلب فريق
النصر السعودي
، مساء الأربعاء على نظيره
الزوراء
العراقي في دوري أبطال
آسيا
2.
وانتهت المباراة التي جرت في
ملعب الزوراء
وسط بغداد
بهدفين نظيفين للنصر.
وبهذه النتيجة يبلغ رصيد النصر ست نقاط، بينما تجمد رصيد
الزوراء
عند ثلاث نقاط.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الزوراء في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا إلى جانب النصر السعودي
04:08 | 2025-08-15
انطلاق مباراة الزوراء والنصر في دوري أبطال آسيا
14:15 | 2025-10-01
إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
06:44 | 2025-08-16
طاقم تحكيم عراقي يقود مواجهة السد والشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة
10:16 | 2025-09-24
الزوراء
النصر
النصر السعودي
ملعب الزوراء
على الزوراء
وسط بغداد
العراق
بغداد
الزور
