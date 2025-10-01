سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة في دوري الأبطال

سجل أهداف المباراة كل من: لبرشلونة في الدقيقة (19)، بينما أدرك مايلولو التعادل لباريس في الدقيقة (38)، قبل أن يحرز الهدف القاتل في الدقيقة (90) ليمنح الفريق الباريسي الانتصار.وبهذا الانتصار رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.