الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات "نارية"

ويبحث الفريق الشمالي عن تحقيق فوزه الثالث، إذ تمكن من جمع (7) نقاط من أصل (3) مباريات، بعدما اجتاز كلاً من والميناء، بينما تعادل سلباً مع الكهرباء في الجولة الثالثة.بدوره يُمنّي صقور الغربية النفس بالعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تعزز رصيده في سلم الترتيب، علماً أنه يقف بالتسلسل الرابع برصيد (7) نقاط، من فوزين على دهوك والنفط، وتعادل أمام .من جانبه يخوض الطلبة اختباراً صعباً ضد دهوك على ، وعدّ الأنيق خاسراً في مباراته الأخيرة أمام النفط بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد بسبب خطأ إداري، ولذلك فإنه يسعى للتعويض والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة.وعلى الجانب الآخر يطمح صقور الجبال لطي صفحة الإخفاقات وتصحيح المسار من بوابة الطلبة، بعد تعرضه إلى (3) خسارات متتالية، آخرها أمام .ويلعب اليوم أيضاً الكرخ والنفط على ، ويتطلع الكناري لتقديم أداء جيد يسهم بالحصول على النقاط الثلاث، وهو يعوّل على ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه بعد نجاحهم في تخطي فريقي القاسم ودهوك في الجولتين السابقتين.وفي المقابل فإن النفط ليس بالمنافس السهل، إذ يمتلك القدرة على التفوق في المباراة وتحقيق الفوز، عطفاً على العناصر المتواجدة ضمن صفوفه من المحليين والأجانب.إلى ذلك تستكمل بعد غدٍ السبت منافسات الجولة الرابعة، حيث سيكون المتصدر على موعد مع التألق بملاقاة ، الذي عانى كثيراً في الجولات الثلاث السابقة، إذ تلقى (3) خسارات أمام النفط والكرخ وأمانة ، ويتذيل حالياً الترتيب من دون نقاط، في حين أن الغراف في المقدمة بالعلامة الكاملة من (3) انتصارات على حساب والكهرباء ونفط .من جهته سيكون الشرطة مرشحاً بقوة للفوز على الكهرباء، بحكم الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية اللاعبين.وفي بقية لقاءات السبت سيقام ديربي شمالي يجمع زاخو وضيفه ، في مواجهة ستشهد إثارة كبيرة وستحسم نتيجتها بتفاصيل دقيقة.