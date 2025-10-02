الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات "نارية"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد هجوم روسي.. انقطاع الكهرباء عن هيكل "تشيرنوبل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات "نارية"

رياضة

2025-10-02 | 04:07
الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات &quot;نارية&quot;
172 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، غداً الجمعة، بإقامة (3) مباريات، حينما يستضيف أربيل ثالث الترتيب متحديه الكرمة على ملعب دهوك.

ويبحث الفريق الشمالي عن تحقيق فوزه الثالث، إذ تمكن من جمع (7) نقاط من أصل (3) مباريات، بعدما اجتاز كلاً من النجف والميناء، بينما تعادل سلباً مع الكهرباء في الجولة الثالثة.

بدوره يُمنّي صقور الغربية النفس بالعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تعزز رصيده في سلم الترتيب، علماً أنه يقف بالتسلسل الرابع برصيد (7) نقاط، من فوزين على دهوك والنفط، وتعادل أمام الزوراء.

من جانبه يخوض الطلبة اختباراً صعباً ضد دهوك على ملعب المدينة الدولي، وعدّ الأنيق خاسراً في مباراته الأخيرة أمام النفط بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد بسبب خطأ إداري، ولذلك فإنه يسعى للتعويض والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة.

وعلى الجانب الآخر يطمح صقور الجبال لطي صفحة الإخفاقات وتصحيح المسار من بوابة الطلبة، بعد تعرضه إلى (3) خسارات متتالية، آخرها أمام الكرخ.

ويلعب اليوم أيضاً الكرخ والنفط على ملعب الساحر أحمد راضي، ويتطلع الكناري لتقديم أداء جيد يسهم بالحصول على النقاط الثلاث، وهو يعوّل على ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه بعد نجاحهم في تخطي فريقي القاسم ودهوك في الجولتين السابقتين.

وفي المقابل فإن النفط ليس بالمنافس السهل، إذ يمتلك القدرة على التفوق في المباراة وتحقيق الفوز، عطفاً على العناصر المتواجدة ضمن صفوفه من المحليين والأجانب.

إلى ذلك تستكمل بعد غدٍ السبت منافسات الجولة الرابعة، حيث سيكون الغراف المتصدر على موعد مع التألق بملاقاة فريق القاسم، الذي عانى كثيراً في الجولات الثلاث السابقة، إذ تلقى (3) خسارات أمام النفط والكرخ وأمانة بغداد، ويتذيل حالياً الترتيب من دون نقاط، في حين أن الغراف في المقدمة بالعلامة الكاملة من (3) انتصارات على حساب الموصل والكهرباء ونفط ميسان.

من جهته سيكون الشرطة مرشحاً بقوة للفوز على الكهرباء، بحكم الفوارق الفنية والإمكانات ونوعية اللاعبين.

وفي بقية لقاءات السبت سيقام ديربي شمالي يجمع زاخو وضيفه نوروز، في مواجهة ستشهد إثارة كبيرة وستحسم نتيجتها بتفاصيل دقيقة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي
07:30 | 2025-10-02
برشلونة وليفربول بمراكز "صادمة".. إليك ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية
05:49 | 2025-10-02
هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟
04:42 | 2025-10-02
العراق إلى جانب أستراليا وتايلاند والصين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
04:16 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
02:37 | 2025-10-02
سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة في دوري الأبطال
16:51 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
22.76%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
19.26%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
16.58%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
16.18%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
16.11%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
مكتب السيد الصدر يعلن براءته من إسماعيل مصبح الوائلي: لا تصدقوه
9.1%
13:40 | 2025-09-30
مكتب السيد الصدر يعلن براءته من إسماعيل مصبح الوائلي: لا تصدقوه
13:40 | 2025-09-30
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

القهوة… أكثر من مجرد مشروب
Play
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
Play
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
Play
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
Play
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
Play
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
Play
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
Play
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
02:01 | 2025-09-29
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
Play
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
08:35 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
Play
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
السماء تمطر رصاص.. نزاع عشائري جنوب ميسان
Play
السماء تمطر رصاص.. نزاع عشائري جنوب ميسان
14:32 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.