هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟

أمام 50 ألف مشجع في ملعب (مونتجويك) بادر البارسا
بالتسجيل عبر فيران توريس
بالدقيقة 19، غير أن باريس سان جيرمان
سجل هدفين وخطف النقاط الثلاثة عبر مايولو (38) وراموس (90).
هل تعرض برشلونة للظلم في هدف راموس؟
أثار هدف راموس الجدل في الصحافة الإسبانية
حيال إمكانية وجود مهاجم باريس سان جيرمان
في وضعية تسلل في لقطة الهدف، ووصفت منصة (ArchivoVAR) المختصة في الحالات التحكيمية الأمر بالخطأ الفادح.
ذكرت المنصة أن تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT) استخدمت صورة خاطئة للكشف عن التسلل، حيث اعتمدت على لقطة تظهر فيها الكرة بعد خروجها من قدم حكيمي.. أما اللقطة الصحيحة فيجب أن تكون لحظة تمرير الكرة تمامًا، وليس بعدها
.
اللقطة التي اعتمدها الحكام كانت بعد خروج الكرة من قدم حكيمي ويظهر فيها راموس في وضعية قانونية، أما اللقطة الصحيحة التي يجب الرجوع إليها هي لحظة خروج الكرة وفيها يظهر غونسالو في وضعية تسلل، حسب المنصة الإسبانية.
هدف راموس الحاسم ألحق أول هزيمة بفريق المدرب هانز فليك
في الموسم الحالي، فبعد أن دشن البارسا انطلاقة فائقة وحقق 7 انتصارات من 8 مباريات، توقف قطار البارسا عند بوابة باريس سان جيرمان
.
هل أصبح باريس عقدة برشلونة في الأبطال؟
هذا هو الانتصار الثالث تواليًا لباريس سان جيرمان خارج أرضه أمام برشلونة في الأبطال، حيث كرس قطب العاصمة الفرنسي هيمنته على نظيره الكتالوني، وإليكم نتائج سان جيرمان في آخر 3 مباريات أقيمت بملعب البارسا.
انتصار 4-1 موسم 2020-2021
انتصار 4-1 موسم 2023-2024
انتصار 2-1 موسم 2025-2026
لم يعانق البارسا كأس دوري
أبطال أوروبا منذ 2015 حينما فعلها مع مدربه السابق لويس إنريكي
، وهو نفس المدرب الذي يشرف حاليًا على باريس سان جيرمان الذي قاده الموسم الماضي إلى الكأس ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.
بتلك النتيجة يحصد الفريق الباريسي العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، فيما يتراجع نظيره الكتالوني إلى الترتيب 16 بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.