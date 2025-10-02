هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟

أمام 50 ألف مشجع في ملعب (مونتجويك) بادر بالتسجيل عبر بالدقيقة 19، غير أن سجل هدفين وخطف النقاط الثلاثة عبر مايولو (38) وراموس (90).أثار هدف راموس الجدل في الصحافة حيال إمكانية وجود مهاجم في وضعية تسلل في لقطة الهدف، ووصفت منصة (ArchivoVAR) المختصة في الحالات التحكيمية الأمر بالخطأ الفادح.ذكرت المنصة أن تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT) استخدمت صورة خاطئة للكشف عن التسلل، حيث اعتمدت على لقطة تظهر فيها الكرة بعد خروجها من قدم حكيمي.. أما اللقطة الصحيحة فيجب أن تكون لحظة تمرير الكرة تمامًا، وليس .اللقطة التي اعتمدها الحكام كانت بعد خروج الكرة من قدم حكيمي ويظهر فيها راموس في وضعية قانونية، أما اللقطة الصحيحة التي يجب الرجوع إليها هي لحظة خروج الكرة وفيها يظهر غونسالو في وضعية تسلل، حسب المنصة الإسبانية.هدف راموس الحاسم ألحق أول هزيمة بفريق المدرب في الموسم الحالي، فبعد أن دشن البارسا انطلاقة فائقة وحقق 7 انتصارات من 8 مباريات، توقف قطار البارسا عند بوابة باريس سان .هذا هو الانتصار الثالث تواليًا لباريس سان جيرمان خارج أرضه أمام برشلونة في الأبطال، حيث كرس قطب العاصمة الفرنسي هيمنته على نظيره الكتالوني، وإليكم نتائج سان جيرمان في آخر 3 مباريات أقيمت بملعب البارسا.انتصار 4-1 موسم 2020-2021انتصار 4-1 موسم 2023-2024انتصار 2-1 موسم 2025-2026لم يعانق البارسا أبطال أوروبا منذ 2015 حينما فعلها مع مدربه السابق ، وهو نفس المدرب الذي يشرف حاليًا على باريس سان جيرمان الذي قاده الموسم الماضي إلى الكأس ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.بتلك النتيجة يحصد الفريق الباريسي العلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، فيما يتراجع نظيره الكتالوني إلى الترتيب 16 بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.