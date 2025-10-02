هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542662-638950016865634508.webp
هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي
رياضة
2025-10-02 | 07:30
293 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كسر الإنجليزي
هاري كين مهاجم
فريق
بايرن ميونخ
الألماني رقم قياسي قديم للأرجنتيني
ليونيل ميسي
نجم
إنتر ميامي
الأمريكي.
وساهم
هاري كين
في 20 هدف مع
بايرن ميونخ
في كافة البطولات حتى الآن في 742 دقيقة لعب حتى الآن في الموسم الحالي.
وخاض الدولي الإنجليزي تسع مباريات في كافة البطولات حتى الآن سجل فيهم 17 هدفاً وصنع 3 آخرين.
وسجل هاري كين 10 أهداف في الدوري، و4 في دوري أبطال أوروبا و2 في
كأس ألمانيا
و1 في السوبر المحلي، إلى جاب 3 تمريرات حاسمة في
البوندسليغا
.
وكان
ليونيل ميسي
قد ساهم في 20 هدف خلال تمثيله برشلونة في موسم 2012-2011 ولكن بعد 749 دقيقة لعب، أكثر 7 دقائق عن كين.
وفي الموسم 2016-2017 احتاج مين إلى 844 دقيقة للقيام بنفس الإنجاز، بينما نجح هاري كين حين كان لاعباً في
توتنهام
هوتسبير في موسم 2020-2021 أن يصل إلى 20 مساهمة بعد 871 دقيقة.
ونجح هاري كين منذ قدومه إلى
بايرن
ميونخ
في صيف 2023 أن ينهي لعنته مع الألقاب عبر التتويج بلقبين الأول
الدوري الألماني
والثاني السوبر المحلي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
هاري كين يقترب من تحطيم الرقم القياسي لرونالدو
08:57 | 2025-09-21
هاري كين يتخطى رونالدو وهالاند ويكتب التاريخ برقم قياسي جديد
17:55 | 2025-09-26
هاري كين: سنلعب أمام تشيلسي بثقة كبيرة
13:06 | 2025-09-16
هاري كين يقلب الموازين: يخطط للرحيل عن بايرن والانضمام إلى برشلونة
05:55 | 2025-08-31
هاري كين
ميسي
اسبانيا
الدوري الألماني
هاري كين مهاجم
السومرية نيوز
ليونيل ميسي
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا
البوندسليغا
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.. فيلك: برشلونة بحاجة لتحسين الدفاع
09:51 | 2025-10-02
الولايات المتحدة تمنع دخول الوفد الإيراني لقرعة مونديال 2026
09:17 | 2025-10-02
برشلونة وليفربول بمراكز "صادمة".. إليك ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية
05:49 | 2025-10-02
هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟
04:42 | 2025-10-02
العراق إلى جانب أستراليا وتايلاند والصين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
04:16 | 2025-10-02
الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات "نارية"
04:07 | 2025-10-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
27.28%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
19.2%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
15.79%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
14.78%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
أمن
14.54%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
اقتصاد
8.41%
10:11 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
10:11 | 2025-10-01
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
02:01 | 2025-09-29
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
08:35 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.