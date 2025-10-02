هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي

وساهم في 20 هدف مع في كافة البطولات حتى الآن في 742 دقيقة لعب حتى الآن في الموسم الحالي.وخاض الدولي الإنجليزي تسع مباريات في كافة البطولات حتى الآن سجل فيهم 17 هدفاً وصنع 3 آخرين.وسجل هاري كين 10 أهداف في الدوري، و4 في دوري أبطال أوروبا و2 في و1 في السوبر المحلي، إلى جاب 3 تمريرات حاسمة في .وكان قد ساهم في 20 هدف خلال تمثيله برشلونة في موسم 2012-2011 ولكن بعد 749 دقيقة لعب، أكثر 7 دقائق عن كين.وفي الموسم 2016-2017 احتاج مين إلى 844 دقيقة للقيام بنفس الإنجاز، بينما نجح هاري كين حين كان لاعباً في هوتسبير في موسم 2020-2021 أن يصل إلى 20 مساهمة بعد 871 دقيقة.ونجح هاري كين منذ قدومه إلى في صيف 2023 أن ينهي لعنته مع الألقاب عبر التتويج بلقبين الأول والثاني السوبر المحلي.