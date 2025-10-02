Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الولايات المتحدة تمنع دخول الوفد الإيراني لقرعة مونديال 2026

رياضة

2025-10-02 | 09:17
الولايات المتحدة تمنع دخول الوفد الإيراني لقرعة مونديال 2026
250 شوهد

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الولايات المتحدة رفضت منح وفد بلاده تأشيرة الدخول، لحضور قرعة كأس العالم 2026، في تطور على خلفية الأزمة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي أن "واشنطن رفضت منح التأشيرة لرئيس الاتحاد مهدي تاج، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوحي، و7 أشخاص آخرين".
وأكد علوي أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.
وأوضح في تحديث للصحفيين، أن "هذه العملية ستحسم بشكل نهائي بحلول نهاية نوفمبر 2025. سيقام حفلان هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب ورئيس الاتحاد ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم"، وفقا لما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".
ويأمل علوي أن تدخل رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، قد يسهم في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين، علما أن القرعة ستجرى في 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.
وسبق لإنفانتينو أن أكد في أوائل سبتمبر الماضي، أن الفيفا سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.
يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.. فيلك: برشلونة بحاجة لتحسين الدفاع
09:51 | 2025-10-02
هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي
07:30 | 2025-10-02
برشلونة وليفربول بمراكز "صادمة".. إليك ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية
05:49 | 2025-10-02
هل تعرض برشلونة لظلم تحكيمي أمام باريس؟
04:42 | 2025-10-02
العراق إلى جانب أستراليا وتايلاند والصين في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
04:16 | 2025-10-02
الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق تنطلق غداً بثلاث مواجهات "نارية"
04:07 | 2025-10-02
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
Play
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
Play
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
Play
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
Play
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
Play
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
Play
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
Play
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
Play
مساع لتحويل نادي الضباط الى مجمع سكني... وأهالي زيونة يحتجون!
02:01 | 2025-09-29
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
Play
اعتقال أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية في بغداد
08:35 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
Play
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.