الولايات المتحدة تمنع دخول الوفد الإيراني لقرعة مونديال 2026

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد أن " رفضت منح لرئيس الاتحاد ، ولمدرب المنتخب أمير نوحي، و7 أشخاص آخرين".وأكد أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.وأوضح في تحديث للصحفيين، أن "هذه العملية ستحسم بشكل نهائي بحلول نهاية 2025. سيقام حفلان هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للاتحاد (فيفا) الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب ورئيس الاتحاد ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم"، وفقا لما نقل موقع " إنترناشيونال".ويأمل علوي أن تدخل رئيس ، قد يسهم في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين، علما أن القرعة ستجرى في 5 المقبل في واشنطن.وسبق لإنفانتينو أن أكد في أوائل سبتمبر الماضي، أن الفيفا سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.يشار إلى أن إيران من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في وكندا والمكسيك.