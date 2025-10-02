بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.. فيلك: برشلونة بحاجة لتحسين الدفاع

ولم يستغل برشلونة تقدمه بهدف بعد مرور 19 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب " في مونتجويك" معقل الفريق الكتالوني، حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف في الدقيقة 38.وخطف حامل اللقب نقاط اللقاء بهدف في توقيت قاتل سجله المهاجم غونسالو في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الفرنسي ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه.ولم يقدم أي مبررات، بل اعترف بعد المباراة أن الفريق الفرنسي كان الأفضل، قائلا: "لعبنا بشكل أفضل بكثير في الشوط الأول منه في الشوط الثاني. في أول 30-35 دقيقة سيطر على المباراة. لم نكن في أفضل حالاتنا".وأقر مدرب " " بأن فريقه "لا يمكنه القول إنه في مستوى حاليا"، لكنه شدد على أن الفريق يعمل بجد للوصول إلى ذلك المستوى.وتأتي هذه الخسارة كأول هزيمة لبرشلونة في تسع مباريات خاضها هذا الموسم، ويؤمن فليك بأنها ستكون درسا ضروريا لفريقه: "سنتعلم من هذه المباراة. يجب أن نؤدي بشكل أفضل أمام الفرق ذات الجودة العالية. هذه المباراة ستساعدنا كثيرا في المستقبل".وأشار فليك إلى الفارق التكتيكي بين الفريقين قائلا: "يجب على الفريق بأكمله أن يدافع ويهاجم معا، وأن يشارك الجميع. أما بالنسبة لباريس سان ، فالكل يريد الكرة والجميع يعرف كيف يستغل المساحات".ورغم خيبة أمله الواضحة، حرص فليك على التذكير بأن دوري أبطال أوروبا قد بدأ للتو، مشيرا إلى أن برشلونة يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب بثلاث نقاط من مباراتين.