نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فياريال السبت
رياضة
2025-10-02 | 13:20
المصدر:
موقع كووورة
158 شوهد
أكمل
ريال مدريد
، أول حصة تدريبية له، اليوم الخميس، استعدادًا لاستضافة
فياريال
في ملعب
سانتياجو
برنابيو، بعد غد السبت.
وكان النبأ الأبرز هو تعافي المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي غاب عن الفوز الساحق لريال
مدريد
ضد كيرات
ألماتي
، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.
وتعرض قلب الدفاع البرازيلي لضربة من تسديدة ألكسندر سورلوث التي اعترضها لتجنب فرصة تسجيل في بداية
ديربي
مدريد، السبت الماضي، والذي انتهى بهزيمة
ريال مدريد
(2-5).
وبحسب صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، فقد خضع ميليتاو لعلاج خاص آتى بثماره، وتمكن من إكمال تدريب اليوم الخميس.
ومن جانبهم، واصل اللاعبون المصابون
داني كارفاخال
، وأنطونيو روديجر، وفيرلاند
ميندي
، وترينت
ألكسندر أرنولد
، عمليات التعافي الخاصة بهم.
ومع بقية اللاعبين تحت تصرفه، بدأ المدرب
تشابي ألونسو
في الاستعداد للجولة الثامنة من الليجا، بهدف الحصول على النقاط الثلاث مرة أخرى بعد الهزيمة الموجعة أمام
أتلتيكو مدريد
، والتي جعلتهم يخسرون صدارة الترتيب لصالح برشلونة، الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة.
