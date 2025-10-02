نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فياريال السبت

وكان النبأ الأبرز هو تعافي المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي غاب عن الفوز الساحق لريال ضد كيرات ، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.وتعرض قلب الدفاع البرازيلي لضربة من تسديدة ألكسندر سورلوث التي اعترضها لتجنب فرصة تسجيل في بداية مدريد، السبت الماضي، والذي انتهى بهزيمة (2-5).وبحسب صحيفة "ماركا" ، فقد خضع ميليتاو لعلاج خاص آتى بثماره، وتمكن من إكمال تدريب اليوم الخميس.ومن جانبهم، واصل اللاعبون المصابون ، وأنطونيو روديجر، وفيرلاند ، وترينت ، عمليات التعافي الخاصة بهم.ومع بقية اللاعبين تحت تصرفه، بدأ المدرب في الاستعداد للجولة الثامنة من الليجا، بهدف الحصول على النقاط الثلاث مرة أخرى بعد الهزيمة الموجعة أمام ، والتي جعلتهم يخسرون صدارة الترتيب لصالح برشلونة، الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة.