موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
هل استبعدت اسرائيل من البطولات الدولية؟
رياضة
2025-10-03 | 01:14
السومرية
نيوز- رياضة
ذكرت صحيفة "آس"
الإسبانية
أن
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" لم يدرج على جدول أعمال اجتماعه الافتراضي الأخير مقترح استبعاد
إسرائيل
من البطولات الدولية.
ووفقاً للصحيفة، فإن مبادرة عدد من الاتحادات الأوروبية، من بينها
تركيا
والنرويج، لم تطرح للنقاش رغم الدعوات المتكررة لفرض عقوبات على الأندية والمنتخبات الإسرائيلية.
وبحسب التقديرات، فإن احتمالية إقصاء
إسرائيل
من البطولات الأوروبية والعالمية تكاد تكون معدومة، إذ من غير المرجح أن تقدم فيفا على قرارات قد تعقد التحضيرات لمونديال 2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، حيث تتداخل المصالح التنظيمية بالاعتبارات السياسية.
وكان
ثمانية
خبراء من
الأمم المتحدة
توجهوا في 23 ايلول برسالة إلى فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مطالبين باستبعاد إسرائيل، مستندين إلى ما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين".
وفي خطوة لاحقة، وجهت مجموعة مكونة من 47 رياضيا – معظمهم من لاعبي كرة القدم – رسالة مماثلة إلى يويفا تطالب بإبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية عن المشاركات الدولية.
من جانبه، علق رئيس فيفا
جياني إنفانتينو
على الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا أن "
الاتحاد الدولي
يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم في توحيد الشعوب في عالم منقسم".
وأوضح أن "اللعبة الأكثر شعبية في العالم قادرة على نقل رسائل السلام والوحدة من خلال قيمها الإنسانية والثقافية والتعليمية".
مطالب دولية لعزل إسرائيل كروياً من البطولات
12:53 | 2025-09-23
اللجنة الأولمبية ترد على احتمال استبعاد "إسرائيل" من المنافسات
13:14 | 2025-09-16
هل سيستبعد خريجو 2025 من الشمول بالتعيين؟
14:16 | 2025-08-27
بضغط من دولة عربية.. "اليويفا" قد يستبعد إسرائيل من بطولاته
10:18 | 2025-09-21
