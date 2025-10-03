هل استبعدت اسرائيل من البطولات الدولية؟

ووفقاً للصحيفة، فإن مبادرة عدد من الاتحادات الأوروبية، من بينها والنرويج، لم تطرح للنقاش رغم الدعوات المتكررة لفرض عقوبات على الأندية والمنتخبات الإسرائيلية.وبحسب التقديرات، فإن احتمالية إقصاء من البطولات الأوروبية والعالمية تكاد تكون معدومة، إذ من غير المرجح أن تقدم فيفا على قرارات قد تعقد التحضيرات لمونديال 2026 في وكندا والمكسيك، حيث تتداخل المصالح التنظيمية بالاعتبارات السياسية.وكان خبراء من توجهوا في 23 ايلول برسالة إلى فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مطالبين باستبعاد إسرائيل، مستندين إلى ما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين".وفي خطوة لاحقة، وجهت مجموعة مكونة من 47 رياضيا – معظمهم من لاعبي كرة القدم – رسالة مماثلة إلى يويفا تطالب بإبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية عن المشاركات الدولية.من جانبه، علق رئيس فيفا على الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا أن " يسعى إلى توظيف قوة كرة القدم في توحيد الشعوب في عالم منقسم".وأوضح أن "اللعبة الأكثر شعبية في العالم قادرة على نقل رسائل السلام والوحدة من خلال قيمها الإنسانية والثقافية والتعليمية".