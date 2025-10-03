الصفحة الرئيسية
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542721-638950716878579738.jpeg
برشلونة يحسم بديل ليفاندوفسكي خلال الانتقالات المقبلة
رياضة
2025-10-03 | 03:00
113 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يخطط برشلونة الإسباني لاقتحام سوق الانتقالات الصيفية القادمة بصفقة مدوية لتدعيم خط هجومه لتعويض الرحيل المنتظر للبولندي
روبرت ليفاندوفسكي
الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل رغم وجود بند يسمح بتمديده لغاية صيف 2027.
ويبلغ المهاجم البولندي من العمر 37 عاماً، وهو ما يدفع
إدارة برشلونة
للتفكير في ضم مهاجم جديد صغير السن وبإمكانه خدمة الفريق لسنوات طويلة.
ويحلم
خوان لابورتا
رئيس برشلونة في التعاقد مع المهاجم النرويجي
إيرلينغ هالاند
نجم
مانشستر سيتي
، لكن المطالب المالية الكبيرة للفريق الإنجليزي والتي قد تتجاوز 200 مليون يورو يجعل الحلم شبه مستحيلًا.
وذكرت تقارير إعلامية أن
البرتغالي
ديكو
المدير الرياضي لبرشلونة ونجمه السابق استقر رأيه على الأرجنتيني
جوليان ألفاريز
مهاجم
أتلتيكو مدريد
ليكون المهاجم البديل للبولندي في المستقبل.
ويبلغ جوليان ألفاريز 25 عاماً، ودفع أتلتيكو
مدريد
مبلغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات لضمه من
مانشستر
سيتي صيف 2024 وينتهي عقده صيف 2030.
وشارك المهاجم الأرجنتيني برفقة أتلتيكو مدريد في 65 مباراة سجل خلالها 36 هدفاً، وصنع 11 هدفاً، وسبق أن عبر عن حبه لبرشلونة وهو مُعطى يساعد الفريق في ضمه.
مقالات ذات صلة
برشلونة يحسم موقفه من بيع كاسادو خلال الصيف
04:37 | 2025-08-20
لماذا لم ينجح برشلونة في العودة الكاملة لقاعدة 1:1 خلال انتقالات الصيف؟
04:52 | 2025-09-04
أرتيتا يحسم جدل انتقال ساليبا الى ريال مدريد
06:02 | 2025-07-26
العراق يستضيف 5 نسخ من كأس العرب خلال الأعوام الأربع المقبلة
10:35 | 2025-09-15
برشلونة
ليفاندوفسكي
الانتقالات المقبلة
روبرت ليفاندوفسكي
إيرلينغ هالاند
جوليان ألفاريز
السومرية نيوز
إدارة برشلونة
أتلتيكو مدريد
مانشستر سيتي
خوان لابورتا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال 2026
03:11 | 2025-10-03
هل استبعدت اسرائيل من البطولات الدولية؟
01:14 | 2025-10-03
نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فياريال السبت
13:20 | 2025-10-02
بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.. فيلك: برشلونة بحاجة لتحسين الدفاع
09:51 | 2025-10-02
الولايات المتحدة تمنع دخول الوفد الإيراني لقرعة مونديال 2026
09:17 | 2025-10-02
هاري كين يتجاوز الرقم القياسي لميسي
07:30 | 2025-10-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
30.61%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
20.97%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
15.27%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
أمن
14.68%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
3 مكاسب لمنتخب العراق للناشئين رغم الخروج من كأس الخليج
رياضة
9.38%
04:24 | 2025-10-01
3 مكاسب لمنتخب العراق للناشئين رغم الخروج من كأس الخليج
04:24 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
اقتصاد
9.09%
10:11 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
10:11 | 2025-10-01
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
نواب فضائيون يعطلون الجلسات... من هم وماذا يفعلون؟!
02:03 | 2025-10-03
الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق
01:35 | 2025-10-03
في البصرة.. عودة خيمة الاعتصام للمطالبة بالخدمات (فيديو)
15:27 | 2025-10-02
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بالفيديو.. ما حصل على سريع الحلة صباح اليوم
04:06 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان... هل حلت ازمة رواتب موظفي الاقليم؟
03:00 | 2025-09-29
