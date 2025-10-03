برشلونة يحسم بديل ليفاندوفسكي خلال الانتقالات المقبلة

ويبلغ المهاجم البولندي من العمر 37 عاماً، وهو ما يدفع للتفكير في ضم مهاجم جديد صغير السن وبإمكانه خدمة الفريق لسنوات طويلة.ويحلم رئيس برشلونة في التعاقد مع المهاجم النرويجي نجم ، لكن المطالب المالية الكبيرة للفريق الإنجليزي والتي قد تتجاوز 200 مليون يورو يجعل الحلم شبه مستحيلًا.وذكرت تقارير إعلامية أن المدير الرياضي لبرشلونة ونجمه السابق استقر رأيه على الأرجنتيني مهاجم ليكون المهاجم البديل للبولندي في المستقبل.ويبلغ جوليان ألفاريز 25 عاماً، ودفع أتلتيكو مبلغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات لضمه من سيتي صيف 2024 وينتهي عقده صيف 2030.وشارك المهاجم الأرجنتيني برفقة أتلتيكو مدريد في 65 مباراة سجل خلالها 36 هدفاً، وصنع 11 هدفاً، وسبق أن عبر عن حبه لبرشلونة وهو مُعطى يساعد الفريق في ضمه.