فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال 2026

وتحمل الكرة اسم "تريوندا" (TRIONDA)، وجاء تصميمها بتداخل ألوان الأحمر والأخضر والأزرق في إشارة احتفالية إلى الدول الثلاث المضيفة.وتتكون من أربع طبقات بتشكيلات هندسية انسيابية تعكس الأمواج، لتشكل مثلثا في مركز الكرة، رمزا للوحدة التاريخية بين الدول المنظمة.وأكد " " أن "الكرة الجديدة مزودة بتقنية ذكية توفر بيانات دقيقة عن حركتها، ما يساعد الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة أثناء المباريات".كما أوضح الاتحاد أن "تصميم "تريوندا" مستوحى من "شعارات ورموز الدول المضيفة": النجمة للولايات المتحدة، ورقة الشجرة لكندا، والنسر للمكسيك، وقد جرى دمج هذه الرموز على الألواح بطريقة فنية مع نقش بارز يمنح الكرة ملمسا مميزا".وشارك عدد من نجوم الكرة العالمية في الترويج للكرة الجديدة، أبرزهم ، وجود بيلينغهام، ولامين جمال.ومن المقرر طرحها في المتاجر الرسمية ابتداء من اليوم الجمعة.وتقام البطولة بين 11 حزيران و13 تموز 2026، فيما تجرى قرعة النهائيات في 5 كانون الاول المقبل بمدينة شيكاغو الأمريكية، حيث ستقسم المنتخبات المتأهلة إلى 12 مجموعة في أول نسخة موسعة تضم 48 منتخبا.