صراع جديد بين الريال وأتلتيكو مدريد على ضم جوهرة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ماركا
الإسبانية
أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب
كوبي ماينو
، جوهرة
مانشستر يونايتد
، بات تحت أنظار كل من
ريال مدريد
وأتلتيكو.
ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، يعيش فترة صعبة مع “الشياطين الحمر” منذ وصول المدرب
روبن أموريم
، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في 190 دقيقة موزعة على 5 مباريات فقط.
الأمر الذي دفعه، بحسب صحيفة ديلي ميل، إلى طلب الخروج على سبيل الإعارة، في خطوة قد تتحقق خلال الميركاتو الشتوي.
إلى جانب قطبي
مدريد
، يراقب
نابولي
أيضًا وضعية اللاعب، بعد أن كان قريبًا من ضمه في الصيف الماضي، بالإضافة إلى عدد من أندية
الدوري الإنجليزي الممتاز
التي تتابع مستقبله عن كثب.
يُقارن ماينو بالهولندي الأسطوري
كلارنس سيدورف
، الذي ارتدى قميص
ريال مدريد
بين عامي 1996 و2000.
المدافع السابق
ريو فرديناند
أكد أن لاعب الوسط الإنجليزي يمتلك “ذلك الشيء المميز” الذي يجعله مؤهلاً للوصول إلى القمة، مشيرًا إلى أن تحركاته وأسلوبه في الملعب يذكّرانه بسيدورف.
فرديناند كتب في مقاله عبر BBC:”
كوبي ماينو
لاعب مذهل بالفعل، وإذا طوّر بعض الجوانب في أدائه، فيمكن أن ينتقل من لاعب مميز إلى واحد من العظماء، على مستوى سيدورف.”
رغم توقيعه على عقد احترافي مع
مانشستر يونايتد
عام 2022، وامتلاكه 10 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، يبدو مستقبل ماينو في أولد ترافورد غير واضح، في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب أموريم وتزايد اهتمام كبار أوروبا بخدماته.
مقالات ذات صلة
العراق يسعى لضم "جوهرة" ألمانيا الشابة نوح درويش إلى صفوف "أسود الرافدين"
06:14 | 2025-07-21
خيتافي يتفق على ضم هداف ريال مدريد الجديد
08:46 | 2025-07-08
صفقة صادمة.. مانشستر يونايتد يضم حارساً جديداً
09:36 | 2025-09-01
ديربي "ناري" بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة
04:02 | 2025-09-27
الريال
وأتلتيكو مدريد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
الشياطين الحمر
السومرية نيوز
كلارنس سيدورف
أتلتيكو مدريد
ريو فرديناند
روبن أموريم
اخترنا لك
مدرب إسبانيا مندهش من انتقادات فليك
08:16 | 2025-10-03
قائد ليفربول يوضح سبب تراجع أداء محمد صلاح
07:37 | 2025-10-03
توخيل يكشف أسباب استبعاد بيلينجهام منتخب إنجلترا
06:45 | 2025-10-03
ميسي في الهند.. تفاصيل الزيارة
06:18 | 2025-10-03
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال 2026
03:11 | 2025-10-03
برشلونة يحسم بديل ليفاندوفسكي خلال الانتقالات المقبلة
03:00 | 2025-10-03
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
35.01%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
23.14%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
أمن
16.07%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
اقتصاد
10.15%
10:11 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
10:11 | 2025-10-01
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
8.63%
04:01 | 2025-10-02
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:01 | 2025-10-02
خبر سار من مصرف الرافدين للمتقاعدين والمشمولين بالاعانة
اقتصاد
7%
10:57 | 2025-10-01
خبر سار من مصرف الرافدين للمتقاعدين والمشمولين بالاعانة
10:57 | 2025-10-01
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
انحراف قطار نفطي عن مساره يقطع طريقا رئيسيا غربي البصرة
08:22 | 2025-10-03
مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس
04:39 | 2025-10-03
نواب فضائيون يعطلون الجلسات... من هم وماذا يفعلون؟!
02:03 | 2025-10-03
الساعات الأولى لانطلاق الدعاية.. الجزرات الوسطية "قبطت" و8 الاف مرشح ينشرون صورهم في العراق
01:35 | 2025-10-03
في البصرة.. عودة خيمة الاعتصام للمطالبة بالخدمات (فيديو)
15:27 | 2025-10-02
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
إجراءات قانونية بحق ضابط مرور تجاوز على أحد المواطنين
11:06 | 2025-09-30
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
