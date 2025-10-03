صراع جديد بين الريال وأتلتيكو مدريد على ضم جوهرة مانشستر يونايتد

ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، يعيش فترة صعبة مع “الشياطين الحمر” منذ وصول المدرب ، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في 190 دقيقة موزعة على 5 مباريات فقط.الأمر الذي دفعه، بحسب صحيفة ديلي ميل، إلى طلب الخروج على سبيل الإعارة، في خطوة قد تتحقق خلال الميركاتو الشتوي.إلى جانب قطبي ، يراقب أيضًا وضعية اللاعب، بعد أن كان قريبًا من ضمه في الصيف الماضي، بالإضافة إلى عدد من أندية التي تتابع مستقبله عن كثب.يُقارن ماينو بالهولندي الأسطوري ، الذي ارتدى قميص بين عامي 1996 و2000.المدافع السابق أكد أن لاعب الوسط الإنجليزي يمتلك “ذلك الشيء المميز” الذي يجعله مؤهلاً للوصول إلى القمة، مشيرًا إلى أن تحركاته وأسلوبه في الملعب يذكّرانه بسيدورف.فرديناند كتب في مقاله عبر BBC:” لاعب مذهل بالفعل، وإذا طوّر بعض الجوانب في أدائه، فيمكن أن ينتقل من لاعب مميز إلى واحد من العظماء، على مستوى سيدورف.”رغم توقيعه على عقد احترافي مع عام 2022، وامتلاكه 10 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، يبدو مستقبل ماينو في أولد ترافورد غير واضح، في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب أموريم وتزايد اهتمام كبار أوروبا بخدماته.