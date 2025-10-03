ميسي في الهند.. تفاصيل الزيارة

وسيزور البرغوث الهند في زيارة فردية خارج التزاماته مع منتخب أو ناديه إنتر ميامي وسيكون تاريخها بعد نهاية الموسم الكروي في .وستكون الزيارة برعاية مؤسسة كبرى واختارت النجم الأرجنتيني ليكون ممثلا لها في هذا الحدث الخاص في ثلاث مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وكالكوتا حيث سيتم تنظيم نشاطات رياضية وثقافية.وأعلن عبر منشور رسمي على حسابه في "إنستغرام" وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أقوم بهذه الرحلة الهند بلد مميز للغاية ولدي ذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها هناك قبل 14 عاما كان المشجعون رائعين، الهند دولة تعشق كرة القدم وأتطلع للقاء جيل جديد من المشجعين ومشاركة شغفي بهذه الرياضة الجميلة".وخلال جولته في الهند سيحضر حفلات موسيقية وجلسات ودية ومهرجانات للطعام ودروسا متقدمة في كرة القدم ومعرض للبادل سيقام في ملعب برابورن في مومباي.وبالإضافة إلى ذلك سيحضر ميسي حدثا في ملعب " " عند حضوره إلى الهند في منتصف آخر شهر في السنة.ويخطط المنظمون أيضا للكشف عن جدارية بارتفاع 25 قدما خلال احتفالات دورغا بوغا، إلى جانب تدشين أكبر تمثال لميسي على الإطلاق.ومن المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر الفعاليات من 3500 روبية هندية.يذكر أن هذه ستكون أول زيارة لميسي إلى الهند منذ عام 2011، عندما قاد الأرجنتين في مباراة ودية ضد فنزويلا على ملعب سولت ليك.