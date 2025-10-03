توخيل يكشف أسباب استبعاد بيلينجهام منتخب إنجلترا

وفي تصريحات نشرتها " " البريطانية، أكد سبب استبعاد نوني مادويكي وتوني ليفرامنتو من القائمة: "يغيبون للإصابة".وأضاف: "روح الفريق في المعسكر الأخير كانت في اعلى مستوياتها على الإطلاق ولهذا السبب لم تتاح سوى فرص قليلة، هناك طريق أمام اللاعبين غير المنضمين للعودة بنسبة 100%، لكن في الوقت الحالي هذا هو القرار الأمثل والأوضح".وسئل توخيل عن غياب بيلينجهام عن قائمة الأسود الثلاثة رغم عودته من الإصابة: "يستحق بيلينجهام التواجد دائماً في المعسكر التدريبي، لكنه لم يستجمع إيقاعه بالكامل مع ، لم يبدأ أساسياً سوى مباراة واحدة لذا لم يستعد كامل لياقته البدنية، تلقيت اتصالاً هاتفياً منه حيث أراد التواجد معنا".ونفى توخيل حقيقة وجود أي خلاف بينه وبين بيلينجهام: "لا توجد أي مشكلة أيضاً بيني وبين وبيني وبين فودين".وسئل توخيل عن سبب اختيار مايلز لويس سكيلي رغم قلة دقائق مشاركته مع آرسنال: "مجرد كونه مواطن صالح في المعسكر لن يكفي، لقد كان جزءا من معسكر سابق جيد جداً لذا ينسب له الفضل في ذلك، ولماذا لا نختار لاعبين إذا لم يكونوا مصابين؟".وعاد توخيل للحديث عن سبب استبعاد بيلينجهام: "هو لاعب مميز وللاعبين المميزين قواعد خاصة، لكننا قررنا الاستمرار بدعوة المجموعة نفسها، نحن فريق أفضل معه نعم ولكن كما قلت سابقاً، ماذا نفعل إذا أصيب قبل ؟ هل نلغي مشاركتنا في البطولة؟".