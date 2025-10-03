قائد ليفربول يوضح سبب تراجع أداء محمد صلاح

وكان قد شارك في هزيمتين متتاليتين لفريق ضد في الدوري الإنجليزي وغالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مبررا أداء "مو" : "صلاح جزء من فريق يواجه منافسين مختلفين عن النصف الأول من الموسم الماضي".وأوضح: "إذا قارنا الفوز على في ملعبه عندما حاولوا اللعب من الخلف وبين الفوز على في أرضنا عندما اكتفى حارس المرمى بالتمريرات الطويلة فهذا ما تغير".وأقر سلوت "لا نسجل الكثير من الأهداف من اللعب المفتوح كما فعلنا في النصف الأول من الموسم الماضي، وهو أمر نعمل عليه بجدية كلما لعبنا أكثر بالتشكيلة الجديدة كان ذلك أفضل ولكن ما زلنا نعاني بالفعل قليلا لتسجيل أهداف كافية من اللعب المفتوح".ويستعد ليفربول لمواجهة صعبة خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على في ملعب " بريدغ" مساء الأحد في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.وقبل اللقاء المرتقب يعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.