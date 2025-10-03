مدرب إسبانيا مندهش من انتقادات فليك

اللاعب كان عانى من ألم في الظهر مع منتخب إسبانيا، لكنه شارك أساسياً في المباراتين ضد وتركيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.المدرب الألماني شرح آنذاك أن يامال انضمّ إلى المنتخب "وهو يشعر بانزعاج وعاد متألّماً"، مضيفاً: "لعب مع المنتخب وكان يعاني من انزعاج. أعطاه المنتخب مسكّنات للألم، ومع ذلك لعب 79 دقيقة في المباراة الأولى و73 دقيقة في الثانية وهو يشعر بانزعاج، ولم يتدرّب بين المباراتين. وحتى عندما كانوا فائزين أرغموه على اللعب".وتابع: "هذا ليس اهتماماً باللاعبين. أعتقد بأن لدى المنتخب الإسباني فريقاً رائعاً، يضمّ أفضل لاعبي العالم، لكنهم لم يهتموا بلاعبيهم. أنا حزين جداً لهذا الأمر".فليك سُئل هل تواصل مع مدرب المنتخب، فأجاب: "لم أتحدث مع دي لا فوينتي. تبادلنا رسالة. لا أجيد جيداً، وهو لا يجيد . واضح أن التواصل كان ممكناً أن يكون أفضل. كنت في منتخب وأدرك صعوبة هذه المهمة، لكن التواصل كان يجب أن يكون أفضل".خلال مؤتمر صحافي بعدما أعلن قائمة المنتخب لمباراتيه ضد وبلغاريا في تصفيات ، سُئل دي لا فوينتي عن تعليقات فليك، فأجاب: "كنت في منطقتي أستمتع بيوم رائع. ليس هناك أي خلاف مع فليك. فوجئت ببساطة بهذه التصريحات، لأنه كان مدرب منتخب (ألمانيا)، واعتقدتُ بأنه يحتفظ بهذا التعاطف" في هذا الصدد.ورداً على سؤال بشأن قول فليك إن "المنتخب لم يهتم" بيامال، قال دي لا فوينتي: "كان مدرباً لمنتخب ويدرك كيف نتصرّف مع اللاعبين. هذا ما يفاجئني، أن يكون لمدرب سابق لمنتخب هذا الرأي. ولكن من دون مزيد من اللغط، فكلّ فرد يقول ما يرغب بقوله".سُئل هل تحدث مع برشلونة في هذا الصدد، فأجاب: "تعلمون أن لدينا مباراتين مهمتين جداً، وأننا نلعب لخوض كأس العالم. يبدو أن ذلك في المستوى الرابع أو الخامس (من الأهمية)، ونتحدث عن فليك. نلعب لخوض كأس العالم، هذا هو المهم حقاً. الباقي ليس مهماً. كلّ فرد قال ما قاله، نقطة على السطر".