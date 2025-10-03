هل تعمد محمد صلاح تجاهل قميص "فلسطين"؟

وتعرض لخسارة ثانية على التوالي هذا الموسم، حين خسر يوم الثلاثاء الماضي أمام في ، بنتيجة 0-1، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.وعقب المباراة، انتشر فيديو لأحد الأشخاص يحمل قميص فلسطين في ممر الإعلام بملعب المواجهة في مدينة إسطنبول، وأخذ يشير إلى صلاح، وسط عدم تفاعل من اللاعب المصري، لتبدأ حملة هجوم على النجم المصري وجدل واسع.مصدر بنادي ليفربول قال إن "صلاح لم يشاهد الذي رفعه أحد الأشخاص في ممر الإعلام بتفاصيله الكاملة".وأوضح المصدر أن لم يتعمد القميص أو الحصول عليه، كما قيل على بعض منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف: "صلاح كان يشعر بالحزن بعد خسارة فريقه في تركيا، ولم يكن يريد عقد لقاءات إعلامية بعد المباراة، ما دفعه إلى عدم التركيز والتفاعل مع الإعلاميين".وأكمل: "صلاح كان يتحدث مع أحد الأشخاص أثناء سيره في ممر الإعلام، ويتفاعل معه بإيماءات تعبر عن الاستياء بعد خسارة المباراة، لكن البعض فسر تفاعله مع ذلك الشخص على أنه استياء من رؤية قميص فلسطين الذي لم يشاهده بدقة".يذكر أن صلاح (33 عاماً) خاض 9 مباريات في كل البطولات هذا الموسم، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.