برشلونة يعلن اصابة لامين يامال

ووَرَدَ في بيان أصدره النادي الكاتالوني: " يعاني مجدّداً من آلام الحوض، التي عاودَته بعد مباراة . سيغيب عن مواجهة ، بينما تُقدَّر مدة تعافيه بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".جاء ذلك بعدما استدعى مدرب إسبانيا ، يامال إلى المنتخب لخوض مباراتين ضد وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.يامال غاب عن 4 مباريات مع النادي الكاتالوني بعد فترة التوقف الدولي السابقة، إثر "معاناته من ألم في منطقة الحوض"، بعد تعرّضه لإصابة مع إسبانيا خلال مواجهتها في التصفيات.